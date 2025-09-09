La Unidad Canina de la Policía Local de Cartagena da a conocer su labor en colegios

Las habilidades y preparación de los cuatro canes que, junto a sus guías, componen la Unidad Canina de la Policía Local de Cartagena (UCCART) ya no son un secreto para los 3.200 alumnos de Primaria de 22 centros escolares del municipio, que durante el pasado curso escolar tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a estos ‘agentes de cuatro patas’.

A través de visitas individualizadas y previamente concertadas, asistieron a una demostración de la labor que realizan desde esta unidad para velar por la seguridad.

Y es que bajo la dirección de sus correspondientes guías caninos, agentes con una amplia formación en materia de adiestramiento, los cuatro perros que componen la unidad demostraron su destreza en la detección de sustancias estupefacientes, labores de seguridad ciudadana y control del orden público.

Más de 200 intervenciones

Desde su reciente creación en junio del 2024, la UCCART lleva realizadas un total de 207 intervenciones, entre las que destacan las infracciones por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes y a la Ordenanza reguladora de la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, así como las labores de vigilancia preventiva en la zona de centro de la ciudad en días de gran afluencia de personas.

Aquellos centros interesados en recibir la visita de los miembros de la Unidad Canina o bien en visitar las instalaciones del Parque Municipal de Seguridad, pueden solicitarlo enviando un correo electrónico a las direcciones de correo uccart@ayto-cartagena.es o secretariaplocal@ayto-cartagena.es, indicando el nombre del centro escolar, la cantidad de alumnos asistentes a la visita, el día y la hora. Las visitas se realizarán en horario de mañana y de lunes a viernes.