VUELTA AL COLE
Trabajos de limpieza y mantenimiento en colegios de Cartagena antes del inicio del curso
El concejal de Educación ha supervisado esta semana el refuerzo de las labores en los 57 edificios que albergan instalaciones educativas en el municipio
Ante el inicio del curso escolar 2025/2026, que tuvo lugar ayer, lunes 8 de septiembre, el Ayuntamiento de Cartagena reforzó los trabajos de mantenimiento y limpieza en los 57 edificios que albergan centros educativos en el municipio.
El concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, visitó los colegios supervisando las labores que se están llevando a cabo para dar la bienvenida a los alumnos en su vuelta al cole. «Durante todo este verano hemos llevado a cabo inversiones por valor superior a los 360.000 euros, y también la Comunidad Autónoma ha actuado en cinco centros para retirar el amianto, con inversiones superiores a 1.300.000, todo ello para que los alumnos y alumnas vuelvan a sus aulas, aprendan y disfruten en las mejores condiciones», señaló el concejal Jáudenes.
Según informó el edil, el número de horas de trabajo al año destinadas a la limpieza en colegios en Cartagena asciende a 154.210, que son realizadas por 200 trabajadores entre personal de limpieza y peones de cristales.
Todo esto supone un total de 4.694.047 euros anuales dedicados a limpieza de centros escolares.
Además, el edil aprovechó para comprobar el estado de las Escuelas Infantiles Municipales que, tal y como anunció la alcaldesa, Noelia Arroyo, en Navidad, este curso serán gratuitas.
Hay que recordar que esta gratuidad, junto con la reducción del coste de matrícula, supondrá un ahorro añadido de 500.000 euros para las familias en un servicio que cuesta al Ayuntamiento 8 millones de euros.
- En directo: Real Murcia-Juventud Torremolinos
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- Las alcantarillas de Murcia se ‘libran’ de más de 230 toneladas de toallitas
- Muere un motorista de 28 años tras ser arrollado por un coche en la autovía
- Alcaraz-Sinner, final del US Open: dónde verla y a qué hora
- La Fuensanta lucirá un manto renovado de seda azul y plata en la Romería
- Así hemos vivido la final del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz