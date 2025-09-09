El regreso a la rutina: recuerdos de verano y el monstruo del Mar Menor en la mochila

Tras el verano, toca volver a la vida de siempre. Pero la rutina no tiene por qué ser aburrida: podemos llenarla con todo lo que el descanso nos ha aportado. En mi caso, además de viajes, risas y buenos momentos, me quedo con un hallazgo literario muy especial: una leyenda rescatada del Mar Menor que ha vuelto en forma de novela juvenil.

Se acabaron las vacaciones de verano. Atrás quedaron los días interminables de playa, las escapadas improvisadas, las comidas que se alargaban entre risas y las noches en que el reloj parecía olvidarse de mover sus agujas. Septiembre regresa puntual, con su lista de tareas, su despertador y esa sensación de que la normalidad se instala otra vez en casa.

Pero lo cierto es que no volvemos con las manos vacías. El verano nos deja momentos, aprendizajes y hasta pequeñas rutinas nuevas que podemos conservar. Por ejemplo, yo redescubrí el placer de leer con calma. Entre varias lecturas, cayó en mis manos un libro precioso: El Salabrio y la pandilla del cabo, de la escritora M.P. Conn.

La obra, escrita tras una intensa investigación, rescata una antigua leyenda del Mar Menor: la del Salabrio, un monstruo marino que, según contaban los pescadores de la zona, habitaba en sus profundidades. La autora ha transformado ese mito en una historia juvenil cargada de aventuras, misterio y valores como la amistad y el respeto al mar. Lo que más me atrapó es cómo consigue tender un puente entre la tradición oral de nuestros abuelos y las nuevas generaciones, que ahora pueden conocer esta leyenda en forma de aventura. Es, en cierto modo, una manera de mantener viva la memoria del lugar a través de la literatura.

Junto a esta lectura, el verano también me dejó reencuentros con amigos, viajes y nuevos hábitos que quiero mantener, como ese ratito diario para el deporte y la lectura antes de dormir.

Porque la rutina no tiene por qué ser sinónimo de monotonía. Volvemos con ganas y cargados de experiencias y descubrimientos, cada día puede tener algo especial. Quizá no podamos bañarnos en la mar todas las tardes, pero seguro que algo se nos ocurrirá, además ahora estamos en fiestas y las vamos a disfrutar.

La vuelta a la rutina, al final, no es un castigo: es una oportunidad. Una nueva página en la que podemos escribir con lo que el verano nos regaló. Y si en esa mochila traemos risas, viajes y hasta un monstruo marino convertido en héroe literario, mejor que mejor. ¡Venga, vamos a por otro curso….!