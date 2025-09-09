Psicología Infantil
El paso de la Primaria a la Secundaria
El Plan de Transición entre Etapas tiene como finalidad facilitar la transición de los alumnos que finalizan Primaria y comienzan la Secundaria
J. Alejandro López
Comenzamos nuevo curso y una parte del alumnado cambiará de etapa educativa, concretamente de la Primaria pasará a la Secundaria. Esta situación ha de ser tenida en cuenta tanto por las familias como por los centros educativos. En educación este proceso se trabaja a través del Plan de Transición entre etapas.
Este Plan tiene como finalidad facilitar la transición del alumnado que finaliza la etapa de Educación Primaria y comienza la etapa de Educación Secundaria Obligatoria mediante la intervención y colaboración de todos los agentes de la comunidad educativa (institución, familias, profesorado, orientación). Con la puesta en marcha de este Plan se han de realizar diversas actuaciones para conseguir el objetivo de integrar al alumnado a su nueva etapa educativa. Algunas de estas actuaciones son:
- Visita de los menores a los centros de Secundaria de su zona. Se realizan excursiones a los IES para que el alumnado conozca los futuros institutos donde podrían escolarizarse. Esto ayuda a que los discentes pierdan cierto temor al cambio y motivarles para que comiencen con ganas el nuevo curso.
- Traspaso de información entre colegios e institutos. En los últimos meses de cada curso académico, se ha de establecer una coordinación entre centros para el traspaso de información relevante del alumnado. Se realiza un traspaso de información importante como conocer las necesidades educativas y familiares, entender las peculiaridades sobre las relaciones interpersonales de los alumnos para realizar los agrupamientos del siguiente curso, etc.
- Impulsar programas como el Convive Team en los centros educativos. Este programa tiene como objetivo facilitar que los nuevos estudiantes se adapten a los centros de Secundaria. Se realiza a través de la colaboración de alumnos más mayores, voluntarios de la ESO, que les guían y ayudan en el momento de cambio de etapa educativa, lo que favorece una transición fluida y positiva de Primaria a Secundaria.
Estas son algunas de las actuaciones que han de realizarse para conseguir que los menores se adapten lo antes posible a su nuevo entorno, puesto que los alumnos, en estas edades, están pasando por cambios evolutivos importantes. Entre ellos destacamos:
- Cambios físicos provenientes de la pubertad que provoca que sus cuerpos estén en pleno proceso de transformación.
- Cambios cognitivos. Su configuración mental está modificándose, pasando de un pensamiento concreto a un razonamiento abstracto y complejo. Cambios emocionales en los que van adquiriendo una mayor riqueza en emociones y sentimientos.
- El paso de la Primaria a la Secundaría va a promover una mayor responsabilidad y autonomía en los menores; un cambio en su entorno social, ampliándose; una elevada exigencia académica con un mayor número de profesores que los van a atender y un cambio en metodología que puede desorientarles en un inicio.
- Trabajar el tránsito de Primaria a Secundaria es fundamental para garantizar una adaptación adecuada del alumnado en un momento de profundos cambios personales y académicos. Esta transición influye en su bienestar emocional, social y en su rendimiento escolar. Una coordinación efectiva entre los distintos agentes educativos, junto con medidas de acompañamiento y orientación, previene el abandono y el fracaso escolar y favorece una experiencia educativa positiva. Atender esta transición con planificación contribuye al desarrollo integral del alumnado.
