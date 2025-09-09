El paso de la Primaria a la Secundaria

Comenzamos nuevo curso y una parte del alumnado cambiará de etapa educativa, concretamente de la Primaria pasará a la Secundaria. Esta situación ha de ser tenida en cuenta tanto por las familias como por los centros educativos. En educación este proceso se trabaja a través del Plan de Transición entre etapas.

Este Plan tiene como finalidad facilitar la transición del alumnado que finaliza la etapa de Educación Primaria y comienza la etapa de Educación Secundaria Obligatoria mediante la intervención y colaboración de todos los agentes de la comunidad educativa (institución, familias, profesorado, orientación). Con la puesta en marcha de este Plan se han de realizar diversas actuaciones para conseguir el objetivo de integrar al alumnado a su nueva etapa educativa. Algunas de estas actuaciones son:

Visita de los menores a los centros de Secundaria de su zona. Se realizan excursiones a los IES para que el alumnado conozca los futuros institutos donde podrían escolarizarse. Esto ayuda a que los discentes pierdan cierto temor al cambio y motivarles para que comiencen con ganas el nuevo curso.

Estas son algunas de las actuaciones que han de realizarse para conseguir que los menores se adapten lo antes posible a su nuevo entorno, puesto que los alumnos, en estas edades, están pasando por cambios evolutivos importantes. Entre ellos destacamos: