Los murci-insectos: educar con diversión

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente de Murcia, José Guillén, presentó a los nuevos personajes que forman parte de un proyecto educativo, cultural y familiar, y que se darán a conocer a murcianos y visitantes durante la Feria de Septiembre en plazas y calles.

Pencho, Flora, Lila, Mari y Basurón forman parte de un proyecto educativo itinerante y visitarán, con su musical ¡Murci-Insectos al Rescate!, los colegios del municipio y estarán presentes en fiestas, eventos, desfiles y celebraciones populares de Murcia

Pencho, Flora, Lila, Mari, y Basurón se encargarán de enseñar a niños y mayores a cuidar de nuestro entorno, además de fomentar el amor por la ciudad. Guillén explicó que «se trata de un proyecto integral creado para educar, emocionar y concienciar a los niños del municipio sobre la importancia del reciclaje, el respeto por la naturaleza y el cuidado del entorno. Este universo está protagonizado por personajes originales inspirados en los insectos y animales de la huerta y la montaña. Así, Lila, Pencho, Mari, Basurón y Flora nacen con su propia personalidad y valores que transmitir».

Espectáculo musical el 12 de septiembre

Murcianos y visitantes podrán conocer al equipo de Murci-Insectos en Acción en un espectáculo musical que se estrenará el próximo viernes 12 de septiembre, a las 19.30 horas, en la plaza de Santo Domingo, enmarcado en la programación de la Feria. Los personajes se presentarán a todos los asistentes, y a los niños en especial, con una actuación musical, talleres, juegos sobre reciclaje y un photocall.

La historia del musical girará en torno a Basurón, una criatura hecha de residuos, que ha empezado a llenar todo de basura sin control, y si no se hace algo pronto, la huerta, la montaña de Carrascoy y hasta el río Segura podrían desaparecer bajo montones de desperdicios.

Pero no está todo perdido, ya que aparecerán Flora, la hormiga murcielana más valiente; Mari, la mariposa del valle; Libélula Azul, brillante y ágil como el río; Bolita, la escarabajo divertida; y el búho sabio. Juntos aprenderán a trabajar en equipo, a enseñar el poder del reciclaje, y a mostrarle incluso a Basurón que todos podemos cambiar si nos dan una segunda oportunidad.

Será, prometen, un espectáculo lleno de color, música, humor y canciones originales que harán cantar, bailar y reflexionar a niños y mayores, ya que, señalan desde el Consistorio, cuidar nuestro entorno también puede ser una gran aventura.

Además, el sábado día 13, de 12 a 19.30 horas, igualmente en la céntrica plaza de Santo Domingo, está prevista una jornada infantil en la que los más pequeños de la casa podrán participar en actividades para el cuidado del medio ambiente, manualidades, maquillaje de caras y otros, a cargo de Terra Natura, y donde los personajes tanto del parque como de Murci-Insectos en Acción acompañarán a los niños.

Tras su novedoso debut en la Feria de Septiembre, estos personajes estarán presentes en fiestas, eventos, desfiles y celebraciones populares del municipio acompañando a murcianos y visitantes en los días más señalados del calendario, llevando a todos los rincones el mensaje de la importancia de reciclar y cuidar el entorno, además de estar muy presente en los centros educativos.

Con sus aventuras, canciones, talleres y juegos, los Murci-Insectos acercarán a los niños y a las familias valores como el respeto, la limpieza y la sostenibilidad, convirtiendo cada actividad en una experiencia mágica que busca reforzar el sentimiento de orgullo de pertenecer a una ciudad viva y llena de naturaleza.

Visitas a los centros educativos

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, acompañado en esta presentación de representantes de Murci-Insectos y de Terra Natura, añadió, además, que se trata de un proyecto educativo itinerante que visitará todos los centros educativos del municipio con el objetivo de fomentar el amor por la naturaleza, el reciclaje y el cuidado del entorno desde edades tempranas, combinando arte, juego, música y participación.

Los alumnos participarán en talleres diseñados para cada ciclo educativo, acompañados de técnicos de animación y educación ambiental, en los que realizarán manualidades con material reciclado, cuadernillos de «pinta y colorea» de los personajes, cuentacuentos ecológicos y dinámicas participativas, y muchas otras actividades con el fin último de crear conciencia a través del juego.

Es importante que los alumnos aprendan acerca del cuidado de su entorno y de la ciudad a través de actividades divertidas, ya que estas favorecen la asunción de conocimientos al desarrollarse el aprendizaje en un ambiente distendido y feliz, desarrollando actividades prácticas como talleres, manualidades, o asistiendo a espectáculos musicales y cuentacuentos, por ejemplo.