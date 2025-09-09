INSTALACIONES
Inauguran el nuevo CEIP La Aljorra, fruto de unificar los CEIP Miguel de Cervantes y Aljorra
El presidente de la Comunidad Autónoma y la alcaldesa de Cartagena inauguran las instalaciones, con capacidad para 500 alumnos
L.O.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, inauguró el pasado viernes el nuevo CEIP La Aljorra, en un acto en el que estuvo acompañado por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, así como otras autoridades de la Consejería y del Ayuntamiento de Cartagena.
El centro, fruto de la unificación de los antiguos CEIP Miguel de Cervantes y CEIP Aljorra, inicia su andadura con tres líneas educativas y un total de 24 unidades, que abarcarán desde el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil hasta sexto de Primaria, y que acogerán a cerca de 500 alumnos y alumnas. Entre las principales novedades, el colegio ofrecerá servicios de reeducación, comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares, medidas que contribuirán a favorecer la conciliación de las familias.
Espacios innovadores y polivalentes
Asimismo, continuará formando parte de la red de centros bilingües de la Región de Murcia, garantizando la enseñanza en inglés desde las primeras etapas.
La nueva infraestructura dispone de espacios innovadores y polivalentes, como un huerto escolar, un pabellón deportivo, un Aula Edit, un Aula de Música, una biblioteca y un aula de psicomotricidad.
Durante la visita institucional, el director del centro, José Pérez Pedregosa, recibió a las autoridades y subrayó el carácter del colegio como «un entorno seguro de aprendizaje» en el que, afirmó, se trabajará para ofrecer «todos los servicios posibles a los alumnos y alumnas de La Aljorra», además de «una enseñanza de calidad».
Con esta apertura, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena reafirman su compromiso con la modernización de las infraestructuras educativas y la mejora de la calidad de la enseñanza en la Región de Murcia.
