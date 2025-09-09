Finalizan las obras del comedor que estrenará el CEIP Ciudad de Murcia

El CEIP Ciudad de Murcia está de enhorabuena esta semana, ya que han finalizado las obras del nuevo comedor escolar, un proyecto largamente esperado que comenzó el pasado mes de junio y que hoy es ya una realidad.

Este nuevo espacio responde a una de las grandes necesidades del centro, pues desde hace tiempo las familias venían demandando este servicio como imprescindible para la conciliación de la vida laboral y familiar. Gracias a esta infraestructura, se abre una nueva etapa en el colegio, que contará con un comedor con capacidad inicial para 35 alumnos y alumnas, no solo del propio CEIP Ciudad de Murcia, sino también del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente. En caso de que la demanda sea mayor, el centro podrá organizar turnos adicionales para garantizar que ningún estudiante que lo necesite se quede sin este recurso.

Durante la semana, el colegio recibió la visita institucional de la concejala de Educación, Belén López Cambronero, y del alcalde pedáneo del Barrio del Carmen, Basilio Piñero Sáez, acompañados por la arquitecta responsable y diverso personal técnico. Todos ellos han seguido de cerca el desarrollo de las obras, mostrando en todo momento su compromiso y su implicación con este proyecto, tan relevante para la comunidad educativa del barrio.

Para el CEIP Ciudad de Murcia, este comedor supone mucho más que una mejora en sus instalaciones: representa la oportunidad de favorecer la equidad, facilitar la organización familiar y ofrecer a los alumnos y alumnas un entorno seguro y educativo también durante las horas de la comida.

Con ilusión, el profesorado y el equipo directivo del centro esperan el inicio del nuevo curso, deseando ver cómo este comedor se llena de sonrisas, aprendizajes y buenos recuerdos. Sin duda, se trata de un paso adelante que marcará un antes y un después en la vida del centro y en la experiencia de las familias que confían en él.