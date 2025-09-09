Estrategias para Gestionar el Tiempo frente a las Pantallas

Con el inicio del curso escolar que dio comienzo ayer en la mayoría de los centros educativos de la Región, tras un verano donde los más pequeños han podido cargar sus pilas, es el momento de vuelta de la Pequeña Opi.

Además, es el momento perfecto para recordar rutinas básicas relativas a las horas frente a las pantallas.

En cuanto al uso individual de pantallas durante este curso, estarán limitados a una hora al día en Primaria y dos horas al día en el resto de niveles, con el objetivo de garantizar «un buen uso, equilibrado y eficaz, de la tecnología en la enseñanza».

Las pantallas forman parte de nuestras vidas y la era digital está claro que está aquí para quedarse, si bien lejos de ser malas, si se hace un uso incorrecto, su impacto depende de la cantidad, la calidad del contenido y el acompañamiento que reciben los niños.

Un enfoque equilibrado apunta a fortalecer habilidades, promover hábitos saludables y fomentar la relación entre tecnología y vida real.

Por ello, algo que recordaremos durante todo el curso, pero que es asignatura muy importante dentro y fuera del aula, es que importante tener en cuenta algunos de los siguientes consejos:

Establecer rutinas : En vacaciones y fines de semana, permitir de forma moderada el uso de pantalla, pero entre semana mantener bloques cortos y compensarlos con juegos, lectura y actividad física.

: En vacaciones y fines de semana, permitir de forma moderada el uso de pantalla, pero entre semana mantener bloques cortos y compensarlos con juegos, lectura y actividad física. Contenido de calidad : Priorizar aplicaciones y programas educativos, con supervisión y discusiones en familia sobre lo visto.

: Priorizar aplicaciones y programas educativos, con supervisión y discusiones en familia sobre lo visto. Modelar hábitos : Los adultos también deben limitar su propio uso de pantallas para demostrar un uso consciente.

: Los adultos también deben limitar su propio uso de pantallas para demostrar un uso consciente. Espacios sin pantallas : Momentos en casa sin dispositivos para favorecer la conversación, la imaginación y el juego.

: Momentos en casa sin dispositivos para favorecer la conversación, la imaginación y el juego. Seguridad y responsabilidad : Enseñar sobre privacidad, no compartir datos personales y reportar contenidos inapropiados

: Enseñar sobre privacidad, no compartir datos personales y reportar contenidos inapropiados Salud y sueño : Los niños y jóvenes deben evitar el uso de pantallas 1-2 horas antes de dormir.

: Los niños y jóvenes deben evitar el uso de pantallas 1-2 horas antes de dormir. Retos y ‘challenges’: Los retos virales están a la orden del día en las redes sociales, es vital por ello abordar las consecuencias peligrosas de llevar a cabo estas acciones.

Sin duda, tal y como hemos comentado anteriormente, el objetivo no es eliminar la tecnología, sino integrarla de forma saludable en la vida familiar.

Una filosofía de uso centrada en contenido de calidad, acompañamiento activo, límites razonables y hábitos de sueño y movimiento crea un marco que aprovecha los beneficios educativos y sociales de las pantallas sin sacrificar el desarrollo integral de los menores puede llevar consigo una reducción de situaciones nocivas.