Anteanoche tuvo lugar un eclipse lunar total. Fue visible en el hemisferio que se extiende desde España hasta Australia, pero no en América. En la Región de Murcia se pudo contemplar durante aproximadamente media hora, desde las 20.23 horas, cuando salió la luna, hasta las 20.53 horas, con un máximo de oscuridad a las 20.11 horas. Este eclipse total es el segundo de este año; el anterior ocurrió el 14 de marzo, aunque en Murcia sólo pudo verse la fase parcial.

CARACTERÍSTICAS

En Asia central el eclipse ocurrió alrededor de la medianoche y se pudieron ver todas las fases. En África y Europa el eclipse comenzó al atardecer del domingo coincidiendo con la salida de la Luna, que, cuando salió, ya estaba totalmente eclipsada y no pudo verse la fase inicial de su oscurecimiento. Y, al contrario, en Oceanía y Extremo Oriente se produjo en la madrugada del lunes coincidiendo con la puesta de la luna, de manera que allí no se vio la fase final.

PRÓXIMOS ECLIPSES

En 2026 habrá tres eclipses: uno lunar total el 3 de marzo, que no será visible en España; otro lunar parcial el 27 de agosto, que sí podremos ver aquí; y un eclipse solar total el 12 de agosto, que también se podrá ver en nuestro país.

Saber más

ECLIPSES TOTALES DE LUNA

Se producen cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, quedando alineados los tres astros, de forma que la Luna queda en una zona de sombra.

LUNA DE SANGRE

Durante un eclipse lunar total, la luna no está completamente oscura, sino que adquiere un tono rojizo debido al paso de la luz solar por la atmósfera terrestre, que dispersa los colores verdes y azules sin que éstos puedan alcanzar la superficie lunar.

DIFERENCIAS CON LOS ECLIPSES SOLARES

Los eclipses de sol solo pueden verse desde una zona pequeña del planeta y duran unos minutos, mientras que los eclipses de luna pueden observarse desde una amplia zona del lado nocturno de la Tierra y pueden durar hasta casi dos horas. La observación de un eclipse lunar puede realizarse a simple vista, pero los eclipses solares deben observarse utilizando instrumentos de protección como filtros o sistemas de proyección