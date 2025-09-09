La contaminación en las playas de San Pedro del Pinatar, a través del arte

La artista Esther Peláez llevó a cabo una bonita experiencia con niños del colegio Villa Alegría. Esta cordobesa asentada en San Pedro del Pinatar investiga, profundiza y expresa con su arte la realidad que tiene más cerca para entenderla mejor. En una de sus últimas exposiciones, El Mar Anudado. Hilos de Agua y Memoria, refleja el paso del tiempo y el deterioro de los medios marinos por la acción de las personas.

Los niños realizan un collage con ‘tote bags’ en la playa. | L.O.

Cerca de 80 alumnos y alumnas de Educación Primaria del centro pudieron trabajar el último curso mano a mano con Esther: asistiendo a dicha exposición, escuchando cómo explica sus propias obras, creando conjuntamente arte contemporáneo, entrevistando a la artista, utilizando sus técnicas o experimentando en torno a la huella del ser humano en el medio.

‘Memoria del mar’, obra de Esther Peláez. | L.O.

Los alumnos, acompañados por Esther, realizaron una salida a Playa Torre Derribada, donde pudieron vivir en primera persona cómo las playas están cada vez más y más contaminadas con residuos de diferente origen: cultivos agrícolas, actividad pesquera, turismo..., y cómo, muy pronto, pueden afectar gravemente a la salud de las personas, cuentan desde el centro.

Alumnos visitan la exposición ‘El Mar Anudado’ junto a la artista. | L.O.

También llevaron a cabo lo que en arte contemporáneo se denomina ‘site-specific art’, es decir, realizar un obra de arte para un lugar concreto porque allí tiene un significado especial. Esther portó con ella más de una veintena de bolsas de tela (’tote bags’), que supuestamente son fabricadas para evitar el consumo de bolsas de plásticos. Los niños crearon sobre la arena un collage con todas ellas, representando perfectamente, cuentan desde el centro, «este despropósito en el que participan instituciones publicas, marcas, artistas o empresas que dicen ser ‘sostenibles’». La obra fue efímera.

Igualmente, los microplásticos recogidos por el alumnado fueron utilizados para crear en el centro esculturas y una obra colectiva inspirada en otra de la propia artista llamada Los Colores de la Llana.

En la obra realizada por los niños se contraponen los colores del entorno con su basura por colores junto con un collage de fotos antiguas y recientes de esta playa en las que no se puede apreciar la contaminación pero sí que existe.

Esto último lleva a los khipus y una serie de obras de la exposición donde Esther se inspiró en esta antigua forma de registro y almacenamiento de datos y relatos en cuerdas en un yute, sisal o algodón a través de nudos.

Y al igual que hacían aquellos pueblos originarios, Esther explicó los cambios sufridos en el último siglo en las costas del entorno, «cambios aún reversibles que han modificado nuestro medio natural, aunque para nosotros nunca serán las mismas», dicen desde el centro.

En definitiva, la experiencia fue muy enriquecedora para los niños, quienes pudieron aprender que el arte puede servir para expresar y comprender el mundo que te rodea, y además, como Esther respondió en una de las entrevistas a los alumnos, quizá lo importante del arte es que puede hacer feliz a la persona que lo esta haciendo. Y como canta Robe, al que citan desde el centro,«tal vez, si pudiera hablarte de si fuera cierto que el poder del arte bien nos pudiera salvar de una vida inerte, de una vida triste».