Leer en familia: un verano para compartir historias, recuerdos y corazón

Quienes me leéis con frecuencia ya lo sabéis: en cada uno de mis artículos lo repito, lo vuelvo a repetir, y no me cansaré jamás de hacerlo. Leer es bueno. Leer transforma. Y leer en familia… es pura magia.

No se trata solo de aprender a leer mejor o de adquirir vocabulario. Leer nos hace crecer por dentro, nos ayuda a pensar con más claridad, a sentir con más profundidad. Pero hay algo más, algo aún más valioso: leer juntos teje vínculos invisibles pero muy poderosos entre madres, padres e hijos. Porque leer juntos es una forma de amar, de estar presentes, de acompañar de verdad, sin prisas ni pantallas de por medio, solo con palabras que abrazan.

Y sí, lo sé. A veces nos preocupa que llegue una etapa —la adolescencia, por ejemplo— en la que parecen estar lejos, distraídos, ensimismados en su mundo. En la que sentimos que ya no quieren ese cuento, esa historia, esa charla tranquila antes de dormir. Pero quiero decirte algo desde mi experiencia: todo lo que has sembrado sigue ahí. Cada palabra leída en voz baja, cada noche de lectura sobre sus camitas, cada emoción sentida al pasar página… todo eso permanece. Aunque ellos se dispersen un poco —como es natural, porque crecer también es buscarse—, el corazón ya está tejido. Y lo tejido con amor, permanece.

Hoy te invito a seguir sembrando, a seguir leyendo, a seguir regalando ese tiempo compartido que deja huella. La lectura no es solo una actividad escolar: es una forma de vivir más juntos, más despacio y más profundo. Y para ayudarte en ese camino, quiero compartir contigo algunas recomendaciones que he tenido el placer de leer y trabajar este año en muchos colegios, tanto desde mi labor como animadora de la lectura con Edelvives, como desde mi vocación como cuentoterapeuta, acompañando a niños, niñas y mayores a crecer por dentro a través de las historias

Por eso, te las recomiendo con absoluta confianza y muchísimo cariño, porque sé —de primera mano— lo mucho que las disfrutan los niños y niñas, cómo se enganchan, cómo ríen, se emocionan y aprenden con ellas.

Para los más pequeños, los de Educación Infantil, no puede faltar El pirata Metepatas (Edelvives), un cuento disparatado, entrañable y lleno de humor, que enciende la imaginación y arranca carcajadas. Es perfecto para iniciarse en las primeras lecturas compartidas, esas que se viven en voz alta, con ojos muy abiertos y muchas ganas de más.

Si tus peques están en 1º o 2º de Primaria, os animo a descubrir El botín atolondrado (Edelvives), otra divertida aventura pirata, en la que el tesoro que encuentran no es el que esperaban… pero quizás es justo el que necesitaban. Una historia alegre, sencilla y con un mensaje precioso sobre aprovechar lo que se nos ofrece.

Para 3º y 4º de Primaria, no puedo dejar de recomendar Las momias en tránsito (Edelvives), una historia misteriosa y emocionante que invita a viajar al pasado entre sarcófagos y enigmas por resolver. Es ideal para lectoras y lectores curiosos, con ganas de explorar y dejar volar la imaginación.

Y para los mayores de 5º y 6º de Primaria, El colegio embrujado (Edelvives) es un acierto. Combina pequeños sustos, mucho humor y situaciones inesperadas que mantienen a los niños y niñas atrapados desde la primera página. Perfecto para quienes ya buscan una lectura con más ritmo, sin dejar de disfrutar del juego que supone leer.

Y para quienes ya están terminando Primaria o comienzan la ESO, el Grupo J3V nos ofrece títulos maravillosos, cargados de mensaje y emoción: Guerreros de la luz, una historia sobre el valor, la amistad y la luz interior que todos llevamos, o El bosque de los refranes, que transforma la sabiduría popular en cuentos sorprendentes, ofreciendo valiosas lecciones de vida a través de mitos, fábulas y leyendas.

Estos libros no son solo páginas con palabras. Son puertas abiertas a conversaciones, abrazos, silencios compartidos y miradas cómplices. Son oportunidades para decir: «Estoy aquí contigo», sin necesidad de muchas palabras.

Con este artículo cerramos una etapa del camino, pero no me voy. Puedes seguir acompañándome en redes, donde seguiré compartiendo ideas, y sobre todo, ganas de seguir leyendo en familia. Si necesitas una lectura concreta, algo que se adapte mejor a tu hijo o hija, escríbeme. Me encantará ayudarte a encontrar ese libro que puede tocarle el alma.

Me encuentras en Instagram como @esther_murcia_gomicia. Estoy aquí, y nos seguimos leyendo. Gracias por compartir este viaje lector conmigo. Gracias por hacer de la lectura una forma de cuidar. Gracias por creer, como yo, que leer con nuestros hijos es una forma de amarles para siempre.

Y gracias, de corazón, a La Opinión por confiar en cada una de mis palabras y brindarme la oportunidad de escribir con ellos, de llegar a más familias, y de seguir sembrando libros como quien siembra abrazos.

¡Feliz verano! ¡Felices lecturas! Y ya sabéis: nos seguimos leyendo.