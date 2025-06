La chef Estrella Carrillo, en el podcast del CEP Monteazahar

Con motivo de una nueva entrega del proyecto de Innovación ‘Podcasts para la igualdad’ del CEP Monteazahar de Beniaján, la chef y CEO del salón de celebraciones Santa Ana, en Los Ramos, Estrella Carrillo, visitó el centro.

Estrella Carrillo dio sus primeros pasos en el mundo de la hostelería ayudando a sus padres en el pequeño bar-restaurante que regentaban para formarse después no solo como chef, sino también en Administración y Empresas por la Universidad de Murcia. Estrella ha recibido clases de los mejores chefs del mundo, como los hermanos Roca, entre otros.

En cualquier caso, su destreza en el mundo de la cocina es consecuencia de mucho esfuerzo y mucha autoformación, experimentando y practicando con productos de nuestra región en su mayoría, y siempre de la máxima calidad.

De hecho, Estrella destacó en la entrevista que «lo que mejor le sale» son los arroces, pero especialmente el hecho con arroz de Caravaca.

Tradicionalmente el mundo de la cocina se ha atribuido a las mujeres. ¿Por qué entonces la denominada alta cocina parece que es cosa de hombres? Conocemos el nombre de muchos chefs famosos, estrellas Michelín, que además compaginan sus negocios con programas de televisión y concursos de cocina. ¿Por qué no vemos o no conocemos a más mujeres?, le preguntarona la chef. La razón, según Carrillo, es, por una parte, porque históricamente las mujeres han sacrificado mucho más su vida familiar que los hombres y no se han atrevido a dar determinados pasos y, por otra, porque las políticas de conciliación familiar han ido evolucionando muy lentamente, de modo que trabajo y familia han sido cosas casi incompatibles. En ningún caso es por falta de talento o ni mucho menos porque el hombre sea superior a la mujer en este sentido.

En cuanto a ser Estrella Michelín, Carrillo señaló que es algo que requiere muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, y hay que valorar las prioridades en la vida, aunque tampoco descarta presentarse en un futuro.

La chef contó, asimismo, a los niños y niñas del colegio que actualmente el 80% del personal de su restaurante son mujeres, y que a ella también le costó mucho alcanzar un equilibrio entre su vida familiar y su vida laboral, teniendo que atender a veces a sus hijas pequeñas en el propio trabajo.

Carrillo habló también de su faceta solidaria, ofreciendo formación en distintas ramas de la hostelería a personas sin recursos o para favorecer su inserción o reinserción social, y de su colaboración con ONGs como Azul en acción y sus ya tradicionales cocidos solidarios.

Estrella Carrillo se mostró extremadamente simpática con todos los niños y niñas de sexto curso, se hizo foto con ellos y firmó autógrafos, además de grabar el podcast, que se puede escuchar en Spotify o Ivoox, y también en las redes sociales del CEP Monteazahar y del Centro de Profesores y Recursos (CPR).