Alumnos de 6º del CEIP Nuestra Señora de Belén de Murcia representan ‘The Wizard of Oz’

El pasado jueves, los alumnos de 6º de Primaria del CEIP Nuestra Señora de Belén de Murcia pusieron en pie al público del Centro Cultural de Santiago y Zaraiche con su representación del mítico musical The Wizard of Oz. Una producción íntegramente en inglés que no solo destacó por su cuidada puesta en escena, sino también por el entusiasmo, compromiso y talento de los jóvenes intérpretes. La actividad, impulsada por el equipo docente del centro, supuso una experiencia inolvidable para los alumnos, que trabajaron durante semanas la interpretación, el canto, la escenografía y la expresión en lengua inglesa. La obra fue una excelente oportunidad para afianzar sus competencias lingüísticas de forma lúdica y significativa, además de fomentar el trabajo en equipo, la creatividad y la confianza en sí mismos. Todos los beneficios obtenidos con la actividad, cerca de 800 euros, fueron destinados a la asociación AFACMUR (Asociación de Familias de Niños con Cáncer de la Región de Murcia). Una iniciativa que refuerza el compromiso del centro con la educación en valores y la participación en su entorno.