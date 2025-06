El final del curso: Valorar el camino, no solo el resultado

Se acerca el final del curso. Hay nervios, exámenes y notas por llegar. En muchos hogares, los días se llenan de los últimos repasos, esperas, ilusiones y también miedos. Hay quienes miran el boletín con orgullo, y otros que lo hacen con un nudo en el estómago. Pero entre tantos números y calificativos, hay algo que a veces se olvida, y es el camino recorrido. Ese camino invisible que no suele aparecer en ningún boletín, pero que está lleno de esfuerzo, superación, constancia y silenciosas batallas diarias.

Hay niños y niñas que han dado lo mejor de sí durante todo el año. Otros que se han enfrentado a dificultades, inseguridades, falta de confianza, y aún así han seguido adelante. Han madrugado, han estudiado, han llorado en silencio cuando algo no salía, y han vuelto a intentarlo. Y a veces, después de todo ese esfuerzo, llegan al aprobado justico. Y mientras ellos celebran su pequeña gran victoria, ven a otros que, con apenas esfuerzo, logran calificaciones brillantes. Y entonces llega una pregunta a sus cabecitas: «¿Por qué me esfuerzo tanto si no vale igual?». Y ahí, en ese momento delicado, es cuando más nos necesitan.

Necesitan que miremos más allá del número, que veamos su proceso, su entrega, su lucha. Que les digamos con ternura que estamos orgullosos de ellos, no por lo que han sacado, sino por lo que han dado. Porque no todos los logros se miden con una nota. A veces, el verdadero triunfo es no rendirse. Otras veces, la valentía no está en sacar un diez, sino en levantarse después de cada cinco.

Educar es mucho más que enseñar contenidos. Es acompañar. Es sostener. Es sembrar valores que echen raíces profundas. Es enseñarles, desde que son pequeños, que lo importante no es llegar primero, sino caminar con sentido. Que equivocarse es parte del viaje. Que no hay un único modo de aprender ni un único resultado válido. Y que la vida, como bien sabemos los adultos, no siempre es justa ni sencilla. No sirve edulcorársela. Lo que sí sirve es prepararles emocionalmente para que puedan afrontarla con herramientas reales, con amor propio, con fortaleza interior.

Los cuentos, en este sentido, son una puerta maravillosa. Una forma sutil y poderosa de hablar de todo esto. De mostrarles que los héroes también dudan, que los protagonistas también caen, que hay finales felices que no dependen del éxito, sino del aprendizaje. Hay cuentos que acarician, que reflejan, que empoderan. Historias que se quedan sembradas en el alma y que ayudan a los niños -y también a los adultos- a entender que todo esfuerzo merece ser reconocido, que cada paso cuenta, y que, al final, lo que realmente importa es cómo caminamos la vida, no solo a dónde llegamos.

Así que ahora, cuando lleguen las notas, cuando se repartan los resultados, cuando se hagan comparaciones inevitables, respira hondo y mira a tu hijo o hija con amor. Recuerda todo lo que ha dado este curso. Y díselo. Dile que lo ha hecho bien, que lo importante no está en el papel, sino en su corazón. Porque ese reconocimiento será, quizás, la lección más valiosa de todo el año.

Y antes de cerrar estas palabras, no quiero dejar de dedicar este pensamiento que ha generado estas letras a quienes más me enseñan cada día: mis tres hijos. A ti, que has trabajado tanto este curso, que te has esforzado sin rendirte a pesar de las dificultades, y has llegado -aunque justico- con el alma llena de valentía. Y también a vosotros, que habéis transitado el curso con más calma, más relajados, pero que también estáis aprendiendo a vuestro ritmo que la confianza no siempre basta, y que los cursos pasan, y las exigencias crecen.

Gracias, Domingo, Kena y Gema, por ser como sois, por ser únicos y tan distintos, y por demostrarme cada día que el verdadero valor está en el apoyo mutuo, en mirarse sin juicio y caminar juntos. Que el aprendizaje no solo está en los libros, sino también en cómo nos cuidamos, nos alentamos y seguimos creciendo, como familia y como personas. Me siento profundamente orgullosa de vosotros. Hoy y siempre.