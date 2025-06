Sembrando lectores: cuando el amor por los libros empieza de la mano

El pasado domingo viví una de esas experiencias que emocionan profundamente. Un año más, estuve en la Feria del Libro de Madrid firmando ejemplares de Kena, mi cuento infantil publicado por la editorial Babidibú. Fue un día lleno de ilusión, de sonrisas, de miradas curiosas… y sobre todo, de niños. Niños que se acercaban tímidamente con sus padres de la mano, con ojos ilusionados y la emoción de quien está a punto de descubrir un nuevo mundo.

Allí, entre libros, conversaciones y abrazos, entendí —una vez más— lo importantes que somos los adultos en el despertar literario de los pequeños. Somos nosotros quienes los guiamos por ese primer puente hacia la lectura. Somos nosotros quienes, al llevarlos a una feria del libro, a un cuentacuentos, a una biblioteca o simplemente al rincón de lectura en casa, les abrimos la puerta a la imaginación, a los sueños y a la magia de las palabras.

A veces pensamos que leer es solo un hábito que se adquiere con el tiempo. Pero en realidad, leer —cuando eres niño— es una vivencia compartida. Leer es subirse al regazo de mamá, escuchar a papá hacer voces de dragón o de princesa, es mirar juntos las ilustraciones y dejar que las palabras nos cuenten mucho más de lo que está escrito.

Cada niño que se llevó Kena a casa lo hizo con ilusión por adentrarse en una historia. Y detrás de cada uno de ellos, había un adulto que decidió regalarle ese momento. Un padre, una madre, un abuelo, una tía… que eligió sembrar una semilla. Porque eso es un libro cuando llega a manos de un niño: una semilla que puede convertirse en alas, en refugio o incluso inspiración.

Las ferias del libro son mucho más que eventos culturales. Son fiestas de la infancia, celebraciones de la curiosidad. Son espacios donde los niños descubren que hay libros para ellos, que hay autores que escriben pensando en sus corazones pequeñitos y sus enormes ganas de soñar. Allí se sienten protagonistas, importantes, valorados. Y eso, créanme, deja huella.

Recuerdo una niña que me abrazó después de que le firmara su cuento. Me dijo al oído: «Yo también quiero escribir un libro algún día». Y yo, con un nudo en la garganta, pensé: ahí está la magia. En ese instante, en esa chispa. ¿Qué habría pasado si nadie la hubiera llevado ese día a la feria?

Por eso, hoy quiero hablar directamente a quienes tenéis niños cerca. A los padres, madres, abuelos, maestras, tíos, madrinas… Llevad a los niños a descubrir los libros. Regaladles tiempo para leer juntos, para inventar finales, para reír y emocionarse con los personajes. No hace falta que lean solos desde el primer día. Lo importante es que sientan que los libros son un lugar seguro, divertido, suyo.

En octubre se celebrará la Feria del Libro de Murcia, y ya estoy deseando volver a vivir esa magia. Si estáis por allí, no lo dudéis: id con los peques. Pasead entre los stands, dejad que escojan un cuento por su portada o simplemente por intuición. Escuchad un cuentacuentos, participad en un taller, tomadles fotos con su nuevo libro como si fuera un tesoro. Porque lo es.

Leer les hará crecer, no solo en conocimiento, sino en sensibilidad, en empatía, en creatividad. Pero necesitan de nosotros para empezar ese viaje. Somos sus guías en este mundo de letras, colores y emociones.

Escribir Kena fue un sueño cumplido, pero verlo en las manos de los niños —con esos deditos curiosos pasando las páginas, con esos ojos que brillan imaginando como fue la historia de Kena — es un regalo que no se puede describir. Escuchar sus preguntas, sus risas, sus silencios atentos mientras les contaba la historia y luego les regalaba una piruleta... eso no tiene precio. Me fui de la feria con el corazón rebosante de gratitud, convencida de que, si seguimos sembrando historias con amor, seguiremos cosechando pequeños grandes lectores. Porque los libros no solo enseñan, también abrazan, acompañan y dejan huella. Y entre todas las cosas hermosas que podemos regalarles a nuestros hijos, nietos, amigos, alumnos…, un libro es, sin duda, algo muy valioso que hará mucho más que despertar sus corazones lectores.