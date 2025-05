Volver a los cuentos tradicionales: una súplica desde el corazón

En tiempos en los que la prisa y la lógica parecen regir cada rincón de nuestra vida, es urgente volver la mirada hacia los cuentos tradicionales, aquellos relatos que, durante siglos, se contaron al calor de la lumbre, con la voz temblorosa de una abuela o el susurro emocionado de un padre. Cuentos que no venían en pantallas ni libros ilustrados, sino que viajaban de boca en boca, de generación en generación, como un tesoro invisible pero profundamente arraigado en el alma de todos.

Estos cuentos, que muchos conocimos como de tradición oral o cuentos maravillosos, son mucho más que relatos para entretener. Son símbolos vivos. Cada personaje, cada objeto mágico, cada prueba imposible, encierra una verdad profunda envuelta en metáfora. Y, aunque a veces puedan parecernos extraños, crudos o incluso crueles desde la mirada adulta, tienen un mensaje que habla directamente al corazón, sin necesidad de lógica. Por eso los niños —sin prejuicios ni filtros racionales— los entienden y los disfrutan de una forma que a menudo hemos olvidado los adultos.

Tomemos, por ejemplo, el cuento de Medio pollito y medio real. Para muchos adultos, la idea de partir un pollito por la mitad y que siga vivo puede resultar chocante, incluso cruel. Se nos escapa una sonrisa incómoda o una mueca de incredulidad. Pero observemos a los niños de Infantil: ellos se entregan por completo a la historia, se ríen, se maravillan, preguntan, imaginan. No se detienen a juzgar, sino a sentir. Les encanta tanto el cuento como la canción que lo acompaña: «Pío, pío, pío, quiero lo que es mío», que no es solo un estribillo pegadizo, sino una auténtica lección de justicia. Porque aunque sean pequeños, los niños comprenden profundamente que no deben ser engañados, y que si alguien ha hecho una promesa, tienen derecho a reclamar lo que es justo. Es un aprendizaje poderoso, presentado de forma sencilla y directa, que les empodera y les conecta con el valor de la palabra dada.

Hemos relegado estas historias a un rincón polvoriento, etiquetándolas como pasadas de moda o inapropiadas. Pero ¿no será que el problema está en nuestra forma de mirar? ¿No será que hemos dejado de escuchar con el corazón? Estos cuentos nos enseñan que el bien triunfa sobre el mal, que la astucia puede más que la fuerza, que cada acción tiene consecuencias, y que todos los caminos —por difíciles que sean— llevan al crecimiento y la transformación. ¿Y acaso no son esas lecciones eternas?

Por eso, estas palabras no son solo una reflexión, sino una súplica sincera: recuperemos los cuentos tradicionales. Volvamos a narrar Caperucita Roja, El sastrecillo valiente, Juan y las habichuelas mágicas, La ratita presumida, Blancanieves… Cuentos muy conocidos, sí, pero solo la punta del iceberg de un universo mucho más amplio. Os invito a descubrir pequeñas joyas casi olvidadas como La niña del zurrón, La muñeca cagona, La flor del Lililá o La flauta que hacía a todos bailar. Relatos que conservan toda la fuerza del mito y la ternura del corazón humano. Y si queréis encontrarlos en un formato cercano, mágico y lleno de alma, no dejéis de visitar el canal de YouTube Trocacuentos. Allí, la voz cálida y sabia de Francisco Jorquera Amador, psicólogo y cuentoterapeuta, da nueva vida a estos relatos con una sensibilidad y profundidad que emocionan. Escucharlo es dejarse llevar por la tradición, por el símbolo, por la belleza antigua de la palabra contada. Un canal imprescindible para quien desee volver a escuchar con el alma y aprender con el corazón.

Porque si estas historias han sobrevivido siglos, traspasando culturas, fronteras y generaciones, será por algo, ¿no creéis?