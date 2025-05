FUMATABLANCA

FUMATA BLANCA Y FUMATA NEGRA

Se trata de un ritual que se remonta a la Edad Media. Los cardenales quemaban sus papeletas de voto si no lograban el consenso. Si después de una votación se veía salir humo, significaba que todavía no había elección. En el cónclave de 1914, que eligió al papa Benedicto XV, empezaron a utilizarse dos tipos de señales: humo negro para indicar que todavía no hay elección, y humo blanco para anunciar que sí la hay.

EL HUMO Y SU COLOR

Se produce al quemar las papeletas y documentos de votación en una estufa instalada en la Capilla Sixtina. Originalmente, el humo blanco se lograba añadiendo paja húmeda, pero muchas veces salía gris y generaba confusión. Por esa razón empezaron a utilizarse sustancias químicas, con las que se logra crear dos tipos de humo claramente distintos. La fumata blanca se produce con una mezcla de clorato de potasio, lactosa y colofonia de pino, mientras que el humo negro se produce con una mezcla de perclorato de potasio, antraceno y azufre. Estos productos químicos están envasados en cartuchos («bombas de humo») y se encienden de forma

electrónica.

SABER MÁS

ESTUFAS Y CHIMENEAS

Actualmente, se utilizan dos estufas: una para quemar las papeletas y otra para producir el humo. Las dos estufas están conectadas a un conducto metálico que hace de chimenea, que se instala temporalmente mientras dura el cónclave. El conducto sube hasta el tejado de la capilla y emerge sobre la plaza de San Pedro. Los técnicos hacen pruebas los días previos al comienzo del cónclave, para asegurarse de que la chimenea y las bombas de humo funcionan correctamente.

CAPILLA SIXTINA

Es una capilla del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, la residencia oficial del papa. En esta capilla se celebra el cónclave, que es la reunión en la que los cardenales eligen a un nuevo papa. Es famosa porque está decorada con frescos del pintor Miguel Ángel.

BASÍLICA DE SAN PEDRO

Es un templo católico situado también en la Ciudad del Vaticano. En ella se celebran la mayoría de las ceremonias de papa.

El pasado jueves fue elegido el nuevo papa, el cardenal Robert Francis Prevost Martínez, que ha adoptado el nombre de León XIV. Por la chimenea de la Capilla Sixtina salió la «fumata blanca», que es la señal de humo con la que los cardenales anuncian que han tomado su decisión. Tras la fumata, se proclamó el ‘habemus papam’ (’¡Tenemos papa!’) desde el balcón de la basílica de San Pedro y se dio a conocer al nuevo pontífice.