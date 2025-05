La tradición espartera en el CEIP Ciudad del Mar de Águilas

El CEIP Virginia Pérez culminó el proyecto Presupuestos Participativos de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena con la jornada de las votaciones. El alumnado de sexto de Primaria fue el grupo motor que se encargó de desarrollar el proyecto con distintos equipos de publicidad, económico, protocolo, prensa, difusión, montaje...

La primera fase fue de información, divulgación y debate, en la que los grupos motores de cada centro se encargan de comunicar al resto de alumnos del centro en qué consiste el proyecto. Los alumnos, a través de la observación, dialogo, puesta en común y debate, descubren las carencias de su centro y qué se puede hacer por mejorarlo, teniendo presente siempre el bien común.

La segunda fase es la de la recogida de propuestas, y en ella el grupo motor recoge y clasifica las propuestas realizadas por el resto de alumnos.

La tercera fase, la de priorización, se divide en priorización de propuestas, con la creación de una comisión mixta formada por alumnos del grupo motor y profesores que realiza la priorización de las propuestas recogidas, y en petición de presupuestos, momento en que los alumnos del grupo motor, con la ayuda del profesor coordinador, se encargan de llamar a las empresas para pedir los presupuestos de las propuestas, una vez priorizadas.

En la fase cuarta se evalúan las propuestas. Así, los técnicos municipales revisan las propuestas priorizadas, descartando las que no cumplan los requisitos de ser una inversión (inventariable, que tenga certificado de garantía y, en su caso, de instalación), ser viable (que no exista impedimento técnico o jurídico que impida su realización) y no exceder el importe de la subvención, salvo que el centro educativo asuma el gasto correspondiente.

Tras esto se publican las propuestas viables., que pasan a votación, y el grupo motor realiza una una campaña de difusión de las propuestas que pasan a votación en todo el centro educativo, motivando a la participación de todo el alumnado.

La última fase es la de la votación, que fue el pasado martes 29 de abril, y en la que los alumnos del grupo motor realizan distintos roles (presidentes, vocales, supervisores, recuento de votos...) para que la jornada resulte exitosa.

Así, en el CEIP Virginia Pérez, cada niño llegó a la mesa asignada a su clase con su papeleta. Tenían que elegir entre las tres propuestas: aire acondicionado en una clase de Primaria, juegos de patio para Primaria o mesas sensoriales en Infantil . Finalizada la votación el equipo de recuento hizo su trabajo, y el equipo de difusión fue por las clases comunicando los resultados.

En definitiva, con el proyecto de los Presupuestos Participativos el alumnado decide a través de la democracia dónde invertir para mejorar su colegio.

Con motivo de la celebración de su Semana Cultural, el CEIP Ciudad del Mar de Águilas ha organizado un extenso programa de actividades que ha llenado de vida y cultura todos los rincones del centro. Entre obras de teatro, lecturas grupales, exposiciones de libros, elaboración de podcasts y numerosos talleres, ha brillado especialmente una actividad que ha conectado a los alumnos con las raíces más profundas de su localidad: los talleres dedicados a la tradición espartera.

Durante estos talleres, los alumnos han tenido la oportunidad única de acercarse a un arte ancestral que, durante generaciones, fue motor económico y seña de identidad en Águilas. El trabajo del esparto, más allá de su aspecto artesanal, constituyó en tiempos pasados un elemento esencial en la vida diaria de la población, proporcionando empleo y sustento a numerosas familias.

Gracias a la participación de expertos artesanos, los estudiantes han podido observar de cerca el proceso de transformación del esparto, desde su recogida y tratamiento hasta la creación de diversos objetos de uso cotidiano. Con gran paciencia y dedicación, los artesanos han explicado los secretos de un oficio que requiere habilidad, destreza y un profundo conocimiento de la materia prima. Además, han transmitido a los más pequeños no solo las técnicas, sino también el amor y el respeto por una planta que tanto significó para Águilas.

La actividad ha supuesto un valioso encuentro intergeneracional, en el que los saberes tradicionales han sido puestos en valor y proyectados hacia el futuro. Ha sido emocionante ver el interés y la curiosidad de los niños, quienes, en un mundo cada vez más tecnológico, han valorado el esfuerzo manual y el significado cultural de este tipo de trabajos.

Desde el CEIP Ciudad del Mar quieren expresar «su más sincero agradecimiento a los artesanos que, con su generosidad y entusiasmo, han contribuido a que las nuevas generaciones de aguileños conozcan, respeten y aprecien una parte esencial de su patrimonio. Gracias a ellos, hoy podemos decir que el arte del esparto sigue vivo en la memoria y en las manos de quienes algún día podrían continuar esta hermosa tradición».