La Semana Santa ya se siente: entre aromas, caramelos y recuerdos

La Semana Santa se acerca, y con ella, la oportunidad de vivir uno de los momentos para mí más especiales de nuestra cultura. El Viernes de Dolores, tan cercano ya, es como esa primera campanada que nos recuerda que el calendario cambia de ritmo, que la ciudad empieza a latir distinto, y que nosotros también podemos cambiar el paso: dejar atrás la rutina y abrirnos al encuentro con nuestras tradiciones.

Las procesiones, que pronto recorrerán nuestras calles, no son solo actos religiosos. Son historias vivas. Cada paso, cada túnica, cada banda de música que suena, es el reflejo del trabajo de muchas personas que, con cariño y entrega, mantienen encendida la llama de la Semana Santa. Salir a verlas no es simplemente «pasear por la ciudad»: es sumergirse en lo que somos, en nuestras raíces, en todo aquello que da sentido a una tierra y a su gente.

En Murcia hay una costumbre que alegra especialmente a los niños ¡y no tan niños!: el reparto de caramelos por parte de los nazarenos. Pero esta tradición no es reciente. Tiene su origen en prácticas muy antiguas y, aunque no hay una teoría confirmada a ciencia cierta, muchos historiadores la remontan a la Edad Media. Se considera que el reparto de dulces nació como una especie de limosna que el estante o cabo de andas entregaba a modo de penitencia, compartiendo lo que le sobraba de su despensa o de lo que comía durante la procesión. Con el paso del tiempo, este gesto de generosidad evolucionó y se mantuvo como parte de la identidad de nuestro pueblo.

De hecho, en el siglo XIX, la compra de caramelos se convirtió en una auténtica industria local, en confiterías históricas de la ciudad que surtían a los nazarenos. Era algo más que un detalle: un símbolo de cercanía, de fiesta, de hospitalidad. En definitiva, es un gesto profundamente ligado a la idiosincrasia murciana y su generosidad.

Y aun así, con caramelos o sin ellos, lo verdaderamente importante sigue intacto: el respeto, la solemnidad y la emoción compartida. En cada rincón de Murcia, desde las calles más céntricas hasta los barrios más humildes, se respira algo especial. El colorido de las túnicas, el aroma a incienso nazareno o el azahar de nuestra tierra, así como el sonido acompasado de los tambores… todo eso y más, crea una atmósfera única, donde la fe y la emoción se dan la mano.

Ya se nota: las banderolas cuelgan de los balcones como si quisieran anunciar que, aunque el calendario diga que falta, en nuestros corazones ya estamos en Semana Santa. Se siente en el ambiente, en las conversaciones, en las miradas de quienes cuentan los días para reencontrarse con su cofradía, con sus recuerdos, con su gente.

Mientras tanto, en casa, comienza otro ritual igual de entrañable: el de preparar torrijas. Ese dulce tan sencillo y, al mismo tiempo, tan cargado de historia. Reunir a la familia, mancharse de azúcar, reírse entre harinas, y luego saborear juntos lo hecho con cariño. Esas cosas también forman parte de la Semana Santa. Son pequeños guiños que nos unen y que, cuando los compartimos con los más pequeños, se convierten en herencia.

Y ya, entre nosotros… cada familia tiene su forma de vivirlo. En mi caso, mis túnicas residen en casa de mis padres. Y sí, lo confieso: me sigo vistiendo allí cada año con todo el ritual, como manda mi tradición. No me planteo cambiar de «empadronamiento» a mis enseres de Semana Santa. ¡Faltaría más! Esa es mi pequeña costumbre, ese viaje a lo de siempre que me hace sentir que todo empieza.

¿Y tú? ¿Te pasa igual? Porque hay costumbres que no se negocian. Se viven. Y punto.

Así que no lo dejemos pasar. No esperemos a que otro año se nos escape. Esta Semana Santa, abramos los sentidos y el corazón. Salgamos a las calles, recojamos caramelos con ilusión, saboreemos torrijas con calma, admiremos el arte, la fe y la emoción que envuelven cada momento… y, sobre todo, vivamos lo que nos hace pueblo, lo que nos une, lo que nos recuerda quiénes somos.

Porque lo que no se vive, se olvida.

Y lo que se vive con amor… permanece para siempre.

Y como siempre os recomiendo algún cuentico, en esta ocasión os sugiero que aprovechemos este tiempo de vacaciones escolares para enriquecer nuestros raticos y experiencias con los más peques contando cuentos de los de «toda la vida», cuentos maravillosos de Antonio Rodríguez Almodóvar, por ejemplo, o de otros grandes recopiladores. Estos relatos ayudan a los niños a comprender mejor lo que están viviendo, a darle un significado más profundo a lo que ven en su día a día, y a emocionarse también desde la lectura y la imaginación. Son relatos que conectan el pasado con el presente, llevando a los pequeños a explorar la vida desde una perspectiva más cercana y enriquecedora.