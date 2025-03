La solidaridad en tiempos de desconexión

Vivimos en una era donde la tecnología nos mantiene conectados con el mundo en un instante. Sin embargo, esta interconexión, lejos de acercarnos, muchas veces nos aísla. Las prisas del día a día, las preocupaciones y nuestras propias circunstancias pueden hacernos olvidar un valor fundamental: la solidaridad. En este Día Internacional de la Solidaridad, es un buen momento para reflexionar sobre su importancia y cómo podemos cultivarla en nuestra sociedad.

Ser solidario no significa únicamente realizar grandes gestos o participar en proyectos altruistas. Muchas veces, un pequeño acto de generosidad puede marcar la diferencia. Un ejemplo es el cuento Kena, del cual soy autora y que ha sido publicado por la editorial Babidibú. No menciono este libro con intención de obtener beneficio ni hacer publicidad, algo que resulta evidente, sino para mostrar cómo acciones tan simples como compartir una historia pueden generar un acto solidario. En este caso, todos los beneficios recaudados con su venta se destinan a la asociación Amesegnalehu, que trabaja en favor de quienes más lo necesitan en Etiopía. Así, comprar este libro no solo permite disfrutar de una historia sobre la adopción, sino que también se convierte en una ayuda real y tangible.

Los cuentos tienen un papel esencial en la transmisión de valores como la solidaridad, aunque su verdadero aprendizaje comienza en casa, dentro de la familia. A través de la lectura, los más pequeños pueden comprender mejor la importancia de ayudar a los demás y desarrollar empatía. Existen muchas historias que pueden inspirar este valor en los niños. Algunos de mis cuentos recomendados son:

Chusco, un perro callejero, de Begoña Ibarrola. Narra la historia de Chusco, un perrito viejo y enfermo que vive en la calle. Sus amigos le llevan comida y abrigo, pero su mayor deseo es encontrar una familia que lo quiera y le dé un hogar.

Abecedario solitario, de Margarita Ozonas Marcos. Un conjunto de veintisiete cuentos cortos que, a través de la fantasía, abordan temas como el respeto a los demás, el cuidado del planeta y la importancia de gestionar nuestras emociones.

Mano amiga. La historia de Fonso, un hombre amable que recibe dos visitas que transforman su vida. La primera es la llegada de la ELA, una enfermedad difícil. La segunda, en cambio, es esperanzadora: una mano curiosa que aparece para ayudarlo. Este cuento fue creado por tres hermanos, cuyo padre padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), con el objetivo de recaudar fondos para futuros tratamientos contra esta enfermedad.

En tiempos donde la desconexión emocional parece ganar terreno, es importante recordar que la solidaridad no solo ayuda a quienes la reciben, sino que también enriquece a quienes la practican. No hace falta hacer grandes esfuerzos ni donar grandes sumas de dinero; a veces, los pequeños gestos son los que realmente marcan la diferencia. Invitar a un café a alguien que lo necesita, cuidar al hijo de una vecina agobiada por el trabajo, ayudar a un compañero con una tarea complicada o simplemente regar las plantas de una amiga que está de viaje. Son detalles sencillos que refuerzan nuestro vínculo con la solidaridad y nos recuerdan que todos podemos contribuir a hacer del mundo un lugar más humano.

Hoy, más que nunca, es momento de detenernos y preguntarnos: ¿qué podemos hacer por los demás? Un pequeño acto de generosidad, ya sea apoyar una causa solidaria, ayudar a quien lo necesita o simplemente mostrar empatía en nuestro día a día, puede ser el primer paso para construir una sociedad más unida y solidaria.