Alteraciones de la comunicación en la infancia

Durante los primeros años del desarrollo infantil pueden darse diversas alteraciones neurológicas designadas científicamente como «trastornos del desarrollo neurológico». Entre estos tipos de trastornos encontramos las alteraciones en la comunicación, denominadas por el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) como «trastornos de la comunicación». Este tipo de trastorno conlleva una limitación en la capacidad y calidad de comunicación del menor que pueden afectar a uno o varios niveles del lenguaje: sintáctico, pragmático, semántico, etcétera.

El DSM-V especifica los siguientes tipos de trastornos de la comunicación:

Trastorno del lenguaje. Este se manifiesta por dificultades persistentes en la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus modalidades (hablado, escrito, signado) debido a deficiencias de la comprensión o de la producción. Por ejemplo: vocabulario reducido; estructura gramatical limitada; deterioro del discurso. Estos déficits provocan limitaciones en la participación social, afectando también al campo académico. Se produce en las primeras fases del desarrollo evolutivo. Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia (tartamudeo): Este trastorno se caracteriza por unas alteraciones de la fluidez y la organización temporal que conlleva una repetición de sonidos y sílabas, palabras fragmentadas, bloqueos audibles o silenciosos. Dicha alteración causa ansiedad en el menor a la hora de hablar y provoca una disminución de la comunicación y la participación social. Trastorno de la comunicación social (pragmático): Se observan dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. El niño tendrá dificultades para saludar, compartir información con otros, incapacidad de adaptar el habla según los contextos, dificultades para seguir las normas de conversación y dificultades para entender el humor, la ironía y las metáforas. Trastorno de la comunicación no especificado: Esta denominación se utiliza para los casos en los que no se cumplen los requisitos de los anteriores trastornos pero el niño manifiesta alteraciones en la comunicación.

La comunicación de los alumnos que padecen estos trastornos puede mejorarse acudiendo a especialistas que pondrán en práctica diversas estrategias y técnicas. En el hogar podemos llevar a cabo también algunas actuaciones:

Crear un ambiente estimulante donde el niño se sienta seguro y motivado para expresarse. Paciencia y uso del refuerzo positivo ante cualquier intento de comunicación, incluso si no es perfecto. El refuerzo positivo puede ser una alabanza por el logro. Establecer rutinas con actividades regulares que incluyan prácticas de comunicación entre los miembros de la familia. Uso del modelado. los adultos se convierten en modelos y ejemplo a seguir. El familiar ha de hablar claro y a una velocidad adecuada para que el niño tenga un buen ejemplo de pronunciación y gramática. Uso de canciones y juegos rítmicos con canciones infantiles que incluyan gestos y movimientos. El adulto canta junto al menor mientras ambos realizan los gestos pertinentes. Cocinar juntos para crear rutinas con la elaboración de recetas donde el niño irá describiendo los alimentos y los pasos a dar. Colaboración con especialistas que puedan dar pautas para trabajar en casa las técnicas recomendadas por logopedas o terapeutas del lenguaje.

Fortalecer la comunicación en la infancia fomenta la mejora en las habilidades sociales, emocionales y cognitivas, construyendo bases sólidas para su desarrollo integral y el éxito personal y social. Es esencial un trabajo en colaboración con los terapeutas y profesionales.