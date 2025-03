Un icono del cine

El Hollywood Sign es quizá el ‘monumento’ más reconocible de la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Se trata de un gigantesco letrero con la palabra ‘Hollywood’ que se alza sobre la colina conocida como Monte Lee, en el Parque Griffith. Compuesto por letras blancas de 14 metros de altura, este famoso letrero atrae cada año a millones de turistas que lo han visto aparecer cientos de veces en películas.

El letrero original se instaló en 1923 y decía ‘Hollywoodland’. Fue parte de una campaña de publicidad del promotor inmobiliario H.J. Whitley acerca de una nueva urbanización que sería conocida como ‘Hollywoodland’. En principio, el letrero debía ser temporal y retirarse en un año y medio. No obstante, debido al cine -no olvidemos que por entonces se vivió la época dorada del cine de Hollywood-, el letrero se acabó convirtiendo en un icono, por lo que se decidió conservarlo. En 1949, tras años de deterioro, se llevó a cabo un proceso de reparación y se eliminó la palabra ‘land’ del letrero para que este representara a todo el distrito, no solo a la urbanización..

En1978, la Cámara de Comercio local mandó reemplazar el letrero con una estructura más duradera. Gracias a nueve donantes se recaudaron 250.000 dólares y se reemplazaron las letras por otras hechas de acero y soportadas por columnas del mismo material sobre una estructura de cemento. El nuevo letrero se descubrió en el 11 de noviembre como parte del 75 aniversario dela ciudad.

Los turistas pueden disfrutar del letrero visitando el Parque Griffith, que ofrece diferentes visitas que conducen a vistas del letrero.

Y es que visitar el letrero es obligatorio para todos aquellos viajeros que decidan pasarse por la capital del cine norteamericano.

Se trata de una imagen que hemos visto una y otra vez representada en todo tipo de obras de entretenimiento, desde cine a cómics, por lo que nadie puede dejar pasar la oportunidad de tomarse una foto con el letrero de fondo y creerse por un momento una estrella de cine.