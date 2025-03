La comunicación croqueta: cuando el ruido del día apaga el diálogo

La comunicación es el puente que une mentes y corazones. Nos permite entendernos, compartir ideas y construir relaciones sólidas. Sin embargo, no siempre es fácil expresar lo que sentimos o comprender al otro. Por eso, me encanta el punto de vista de Valle Álvarez Manzano, una gran especialista, cuya visión sobre este tema me ha parecido tan valiosa que quiero compartir su artículo con ustedes.

En su reflexión sobre la comunicación croqueta, Valle nos invita a tomar conciencia de cómo, en el ajetreo del día a día, podemos perder de vista la importancia de una comunicación consciente y de calidad. Muchas veces, entre prisas y distracciones, hablamos sin realmente escuchar, preguntamos sin atender las respuestas y nos alejamos sin darnos cuenta de quienes más queremos.

Para fomentar una comunicación saludable, podemos apoyarnos en cuentos que nos enseñan, de forma sencilla y cercana, la importancia de escuchar, hablar con empatía y expresar nuestras emociones de manera clara.

Historias como El monstruo de colores, de Anna Llenas; ¿A qué sabe la luna?, de Michael Grejniec o Por cuatro esquinitas de nada, de Jérôme Ruillier nos muestran, a través de metáforas y personajes entrañables, cómo comunicarnos mejor y entender la diversidad de pensamientos y emociones.

A continuación, les dejo con este artículo que, sin duda, nos invita a reflexionar sobre el poder de la comunicación en nuestra vida cotidiana y cómo podemos mejorarla para fortalecer nuestros vínculos y evitar que, entre tanto ruido y rapidez, se nos «quemen las croquetas».

‘La comunicación croqueta’, de Valle Álvarez Manzado, logopeda y terapeuta sistémica

En muchas intervenciones de terapia sistémico familiar me encuentro un «vacío» de comunicación entre padres e hijos que se va incrementando con el tiempo.

Esto no sucede de un día para otro, sino que se va gestando por muchas razones. Una de ellas es lo que yo llamo «la comunicación croqueta».

Las jornadas tan extensas que tenemos a diario hacen que, casi todos los miembros del conjunto familiar, lleguemos a casa tarde y sigamos corriendo porque aún quedan muchas cosas por hacer. En el momento de preparar la cena, de freír las croquetas, ocurre que preguntamos cosas del día a nuestros hijos, ocurre que nos cuentan esas cosas, ocurre que ni nos miramos al hablar, ocurre que no nos escuchamos, ocurre que se crean malentendidos y una sensación de falta de entendimiento; de preguntar cosas que ya han sido respondidas y de responder a preguntas no realizadas. Ocurre que estamos en varias cosas a la vez.

Es fundamental no perder la base de la higiene de la comunicación como conjunto de prácticas y cuidados que aplicamos para mantener una interacción clara, respetuosa y efectiva. Implica escuchar activamente, prestar atención, mirarnos, captar lo que el otro nos está diciendo y quiere decirnos, un uso adecuado del lenguaje, una regulación de las emociones y un respeto por el espacio del otro, si no genera confusión y frustración.

Cuidar todo esto es prioritario para mantener relaciones saludables, desde el entendimiento y el respeto mutuo que son los pilares que sostienen el diálogo. Si las palabras que utilizamos son frías y apresuradas, nunca llegamos a un buen punto de comunicación. El diálogo queda vacío sin el calor que lo hace significativo. Todo se detiene, no hay chispa, no hay interacción, aparece la decepción y, encima, se nos queman las croquetas.