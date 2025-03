Desde la etapa infantil pueden surgir diversas dificultades y trastornos, entre ellos los relacionados con la motricidad. Los trastornos motores en la infancia pueden definirse como aquellos trastornos incluidos dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Surgen a edades tempranas afectando al crecimiento del infante en lo que respecta a su movilidad.

El manual diagnóstico DSM-V reúne en la categoría de Trastornos Motores los siguientes tipos: trastorno del desarrollo de la coordinación; trastorno de movimientos estereotipados; trastorno de Guilles de la Tourette; trastorno de tics motores o vocales persistente; trastorno de tic transitorio; otro trastorno de tics especificado; trastorno de tics no especificado.

Veamos en qué consiste, brevemente, cada uno de ellos:

Trastorno del desarrollo de la coordinación o dispraxia. Se define como la falta de organización del movimiento que produce dificultades en la organización del esquema corporal y en la representación espacio-temporal, con falta de coordinación. Así el niño no es capaz de realizar acciones como montar en bici, atarse las cordoneras o abotonarse. Los niños suelen estar más afectados que las niñas. Este problema puede prolongarse a la adolescencia en el 50-70% de los casos.

Trastorno de movimientos estereotipados. Este trastorno implica la repetición continua de movimientos que no tienen ninguna finalidad. Algunos ejemplos serían sacudir las manos, balancear el cuerpo, morderse o golpearse el cuerpo. Suele especificarse si incluye comportamiento autolesivo, cuando estos movimientos provocan lesión en el niño (golpearse la cabeza de forma repetitiva, por ejemplo) o sin comportamiento autolesivo. Trastornos por Tics. Los tics son vocalizaciones o movimientos involuntarios, recurrentes y no rítmicos, estereotipados que no persiguen ningún propósito. Se experimentan como incontrolables. Cuando hay tensión emocional pueden exacerbarse. Pueden ser tics simples o complejos, motores o vocales y/o tics sensoriales (cosquilleo, sensación de frío o calor) o cognitivos (pensamientos repetitivos como contar o juegos mentales).

Algunas actuaciones y estrategias que podemos llevar a cabo en la escuela y en casa para potenciar la motricidad en estos niños son las siguientes:

Evaluación inicial. Antes de implementar actividades, es fundamental realizar una evaluación para comprender las necesidades específicas de cada niño. Hemos de observar su motricidad fina y gruesa, así como su coordinación y equilibrio. Para ello contamos con los Equipos de Atención Temprana, que realizarán una valoración de las capacidades del menor. Fisioterapeuta. Una intervención temprana puede mejorar y potenciar la psicomotricidad del menor. Para trabajar la motricidad gruesa podemos realizar algunas actividades como: juegos de correr y saltar, danza y movimiento. Para la motricidad fina contamos con actividades como los juegos de construcción, manualidades de recortar y/o punzar. Incorporar rutinas estructuradas con horarios claros para las actividades físicas y motrices ayuda a los niños a anticipar y sentirse cómodos con lo las sucesivas tareas. Orientaciones de los especialistas para las familias recomendando actividades que puedan realizar en casa para mejorar las habilidades motrices, así como consejos sobre cómo apoyar el desarrollo motor.

Es importante tener en cuenta que cada niño es único y, por lo tanto, sus necesidades en relación con los trastornos motrices también lo son. Un enfoque individualizado y flexible será clave para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial junto a la coordinación entre la escuela, los profesionales y las familias.