Las cuatro reglas que siguen los padres noruegos en la crianza de sus hijos

Aunque Finlandia lleva casi 6 años siendo el país más feliz del mundo, según el Informe Mundial de la Felicidad de SDSN, Noruega siempre ha estado entre los 10 primeros. E, incluso, resultó ser el país más feliz del mundo en el 2017. Esto tiene una directa relación en cómo entienden la sociedad y consecuentemente cómo crían a sus niños pequeños.

Culturas de crianza

La crianza, además de ser algo muy personal en cada casa, también cambia significativamente entre países y culturas. En Noruega, los padres y madres basan la crianza de sus hijos en la autonomía, la responsabilidad y la naturaleza. Ven estos elementos como esenciales en la educación de sus hijos.

Para ofrecer una buena crianza, consideran clave contar con unos derechos de maternidad y paternidad que nos permitan dedicarle al niño tiempo de calidad. En Noruega, estos derechos incluyen, aparte de los primeros 12 meses, un año de permiso por cada bebé nacido, disponible también para cada uno de los padres.

Un ejemplo a seguir

España y Noruega son países muy diferentes, ya sea porque el segundo cuenta con un PIB per cápita más alto: 50.320 euros por encima de España en diciembre del 2023, según informa la web especializada The global economy, o porque Noruega dispone de un fondo de riqueza mayor y una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo, mientras que en España es de unos 41.0 delitos por mil habitantes, según el balance trimestral de Criminalidad del 2024. A pesar de no ser una de las más altas, Noruega cuenta con menos criminalidad.

Pero, a pesar de estos contextos, no debería ser difícil adoptar en nuestro país los cuatro pilares de crianza en los que se basa el sistema de educación noruego, considerado uno de los mejores del mundo.

4 reglas

El pilar de la crianza: la naturaleza

Noruega es un país caracterizado por su alta conexión con la naturaleza. De hecho, su filosofía de vida está muy asociada al ‘friluftsliv’, un término que defiende la cercanía con la naturaleza como un camino para cambiar nuestra manera de ser y ver las cosas, así como para encontrar la felicidad.

Es por ello que, desde la niñez, acostumbran a jugar en espacios abiertos y al aire libre. Los niños están acostumbrados a jugar en jardines, independientemente de las condiciones meteorológicas.

2.Fortalecer la confianza y la independencia

Tanto los padres como el sistema educativo confían plenamente en sus niños para delegarles la toma de decisiones desde pequeños. De esta manera, consideran que asumen responsabilidades y les transmiten confianza en su independencia y autonomía desde el principio. Por ejemplo, en Noruega, los niños van al colegio solos desde una edad temprana. Estos son algunos de los comentarios de padres españoles al TikTok donde se muestra esta práctica: «Hasta a mí me dolió verla irse solita, yo no sería capaz», «Jamás lo dejaría solo tan pequeño, ni aunque la escuela quede al lado de mi casa».

3.El fracaso es aprendizaje

Los padres noruegos utilizan el fracaso como una herramienta de aprendizaje. No lo ven como algo negativo, sino como una oportunidad a partir de la cual aprender del error. Consideran que estas experiencias les harán más resilientes para retos futuros. La sobreprotección no está bien vista en este país.

4.La ley de Jante

Esta ley es un conjunto de normas sociales no escritas que están asociadas a la cultura escandinava, especialmente en Dinamarca y en Noruega. Según este principio, las personas deberíamos priorizar el bienestar colectivo sobre el individual. Por lo tanto, los padres noruegos fomentan en su crianza los valores de esta ley, ya que quieren que sus hijos siempre tengan en cuenta el impacto de sus acciones en los demás y en lo que les rodea.

Tomar ejemplo de algunos de estos hábitos de crianza noruegos puede ser muy enriquecedor no solo para los españoles, sino para todos los padres del mundo. Confiar en tus hijos, en sus fracasos, darles un poco más de libertad, autonomía y tiempo al aire libre podrían ser algunas de las claves para que los más pequeños crezcan más responsables, y sobre todo, más felices.