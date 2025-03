Mujeres importantes para el mundo de la educación

Cada 8 de marzo reivindicamos el día de la mujer, desde que en 1975 la ONU reconociera el día Internacional de la Mujer de manera oficial. Esta efeméride es una reivindicación de los derechos de las mujeres. El objetivo es sensibilizar a la sociedad y potenciar la igualdad real de género. Este día se entiende como una jornada de unión de las mujeres de todo el mundo, sin importar su procedencia, su raza o su profesión.

Los centros educativos pueden tener en cuenta esta efeméride para tratar el tema de la igualdad y reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. Un ejemplo de actividad podría ser poner en valor diversas mujeres que han sido importantes para el mundo de la educación. Por ello, vamos a proponer algunos nombres propios célebres en este aspecto. La actividad sería la elaboración de murales con la biografía de estas profesionales para ser expuestos por los pasillos de la escuela. El alumnado puede seleccionar aquellas mujeres que hayan aportado algo a la ciencia o al activismo en educación. Nuestra propuesta de figuras emblemáticas es la siguiente:

Maria Tecla Artemisia Montessori ( 1870-1952). Pedagoga, psiquiatra y filósofa italiana. Tuvo una labor muy importante en el mundo de la educación, creando un método educativo que lleva su nombre. Trabajó con niños con diversos trastornos y comprobó que la enseñanza podía mejorar sus cualidades. En 1907 funda la Casa dei Bambini, donde la pedagoga puso en práctica su propio método. Montessori estuvo ligada al movimiento feminista, defendiendo los derechos de las niñas y mujeres. La base de su método es el respeto por la psicología natural del menor, estructurando el ambiente y promoviendo el autodesarrollo.

Helen Adams Keller (1880-1968). Fue una escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense. Colaboró en la creación de la Fundación Americana para los Ciegos con el objetivo de ofrecer servicios a otras personas ciegas, por lo que fue una de las pioneras en la atención a las necesidades educativas especiales.

Malala Yousafzai (1997). Es una activista pakistaní residente en el Reino Unido. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 a los 17 años, convirtiéndose en la persona más joven en acceder a ese galardón. Reconocida como un símbolo internacional de la lucha en pro de la educación de las niñas después de que le disparasen en 2012 por oponerse a las restricciones de los talibanes a la educación de la mujer en Pakistán.

Leila Ahmed (1940). Es una estudiosa del Islam egipcioestadounidense. En 1999 se convirtió en la primera mujer en ser profesora de Estudios de la Mujer y Religión en la Escuela de Teología Harvard. Su libro, A Quiet Revolution: The Veil’s Resurgence, from the Middle East to America, ha sido ampliamente aclamado y fue el ganador del Premio Grawemeyer en Religión en 2012.

Sylvia Constance Ashton-Warner (1908–1984) fue una escritora, poeta y educadora neozelandesa. Enseñó a leer a los niños maorí, utilizando un método parecido al enfoque de Paulo Freire, tomando palabras del medio ambiente como la base para la instrucción de la alfabetización.

Estas son algunas de las profesionales que pueden servir de inspiración a los niños y niñas en nuestros centros educativos.