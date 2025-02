Los trastornos de conducta en la infancia

Existe una variedad de trastornos que pueden aparecer ya desde la etapa de Educación Infantil. Entre estos tipos de trastornos de inicio temprano encontramos los trastornos de conducta, los cuales suelen aparecer antes de cumplir los 16 años.

Se puede definir trastorno de conducta como un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que no se respetan los derechos básicos, ni las normas o reglas sociales propias de la edad, siendo estas alteraciones un problema para la persona que las sufre, pues producen un deterioro significativo. Podemos hablar de varias tipologías según el criterio de edad siendo bien de tipo infantil (antes de los 10 años), de tipo adolescente (después de los 10 años), o bien no especificado.

La gravedad de los comportamientos alterados suele ser progresiva, desde manifestaciones conductuales leves como mentir, hasta situaciones más graves como atracos. Cuanto antes surjan las conductas más graves en el sujeto, peor va a ser el pronóstico del trastorno. El pronóstico a largo plazo suele indicar que un porcentaje alto de sujetos dejan de manifestar el trastorno, pero en un porcentaje menor este trastorno puede convertirse en un Trastorno de la personalidad de tipo antisocial, generando una situación más compleja.

Por otro lado, hemos de diferenciar dicho trastorno de otros que pueden parecer similares. El trastorno de conducta se diferencia del Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en que los niños con TDAH no suelen trasgredir las normas deliberadamente, lo hacen por su sintomatología impulsiva. También se diferencia del trastorno negativista desafiante, ya que en este último las conductas disruptivas son menos graves.

Los comportamientos disruptivos más comunes del trastorno de conducta son: agredir a personas y animales, iniciando peleas, manifestando crueldad; destruir la propiedad, provocando de forma deliberada incendios o rompiendo inmuebles; cometer fraude o robo y violaciones graves de normas.

Las familias de hijos menores con trastorno de conducta pueden llevar a cabo una serie de pautas para crear un ambiente más positivo y estructurado. Entre ellas, destacamos las siguientes:

Establecer límites y consecuencias: Para ello podemos proponer contratos de conducta con el menor, donde si cumple con las normas recibe un refuerzo positivo pero si no las cumple tendrá una consecuencia (por ejemplo: retirada de videoconsola). Las reglas han de ser claras y concisas y una vez pactadas serán innegociables para no generar continuos chantajes. Establecer rutinas: Mantener horarios fijos de entradas y salidas; de sueño, higiene, alimentación y actividades escolares. Espacio seguro en el hogar: asegurarnos de que no hay objetos peligrosos en el entorno y que se establece un entorno sin estrés. Buscar ayuda profesional: algunas terapias centradas en la regulación emocional, gestión de la frustración, y/o la relajación, pueden ayudar al menor a adoptar conductas alternativas a las disruptivas.

Cada menor es único y no todos los niños actúan igual ante las estrategias que formulemos. Por ello, no debe frustrarnos el ensayo y error en estos casos, hasta encontrar aquellas pautas que funcionen. La paciencia va a ser uno de los remedios fundamentales que la familia ha de adoptar con niños con trastorno de conducta. Paciencia, límites y afecto son los tres ingredientes básicos para lograr un ambiente en casa pacífico y constructivo.