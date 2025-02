San Pedro del Pinatar acogerá teatro escolar para alumnos de Infantil a Secundaria

El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, y la directora de la oficina de Cajamar Caja Rural en el municipio, María Julia Rodríguez, suscribieron la semana pasada un convenio de colaboración para la realización de la campaña de teatro educativo Educateatro.

Esta iniciativa, que cuenta con un recorrido de 20 años en diferentes municipios de la Región, llega a San Pedro del Pinatar con una oferta de cinco obras, que se realizarán en el Teatro Geli Albaladejo, poniendo a disposición de los escolares de la localidad 3.200 butacas.

Este programa tiene como objetivo acercar las artes escénicas a los niños y jóvenes a través de espectáculos didácticos que incluyen también obras en diferentes idiomas.

Así, en los de marzo a junio, el Teatro Geli Albaladejo acogerá cinco espectáculos dirigidos a niños de 3 a 11 años, que comenzarán el 28 de marzo, coincidiendo con Comelibros, un montaje orientado a la animación a la lectura y la escritura para alumnos de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria.

La programación continuará en abril, coincidiendo con el Día de la Lengua Inglesa, con dos espectáculos en este idioma, como son Eliakan, the nosy elephant, también para niños de 3 a 7 años, y The last crazy adventure of Sherlock Holmes, para escolares de 8 a 11 años.

En mayo se representará la obra ¡Que empiece ya!, una revisión de valores de los cuentos tradicionales, dirigida a alumnos de 6 a 11 años, y el ciclo concluirá este curso con el clásico Las aventuras del Gato con botas, para niños de 3 a 7 años.

El alcalde de San Pedro del Pinatar señaló que el objetivo de esta iniciativa «es que los niños y jóvenes se acerquen a la cultura, que conozcan los recursos culturales de la localidad, como el Teatro Geli Albaladejo y que completen su formación en el aula con experiencias y actividades en otros espacios».

Por su parte, María Julia Rodríguez destacó «el interés mostrado por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para incorporarse al programa Educateatro de Cajamar, que venimos realizando desde hace 20 años, y en el que han participado, hasta el momento, más de 658.000 escolares de alrededor de 50 localidades españolas».