La Gran Muralla de China

La Gran Muralla China se extiende a lo largo de 21.196 kilómetros a través del enorme país asiático. Esta monumental estructura, cuyos primeros fragmentos datan del siglo séptimo antes de Cristo, pero cuyos tramos más conocidos fueron construidos durante durante la dinastía Ming (1368-1644), es una proeza de la ingeniería y de la cultura china.

Visitar la Gran Muralla China es uno de los mayores retos a los que se pueden enfrentar los viajeros por su enorme tamaño. Las secciones más populares, como las de Badaling y Mutianyu, ofrecen una vista maravillosa de los paisajes por los que transcurren y han sido equipadas con todas las comodidades necesarias para el turista moderno. Se trata de secciones restauradas que preservan su identidad histórica y que ofrecen el aspecto que lucía la muralla en su momento.

No obstante, más allá de las secciones más cómodas para los viajeros, existen otras para los más valientes, menos visitadas, como las de Jinshanling y Simatai, que atraviesan colinas y valles y ponen a prueba la resistencia de los viajeros más avezados. Asimismo, estas secciones no ofrecen las comodidades de las anteriores, no están tan restauradas y muestran los signos del paso del tiempo en la muralla.

Como decíamos, la Gran Muralla no solo es una hazaña de la ingeniería y una de las maravillas del mundo, sino que se trata también de un símbolo de la resistencia y el ingenio chinos.

A lo largo de los siglos, la Gran Muralla China ha servido como una barrera defensiva, una vía de transporte y una fuente de inspiración para innumerables generaciones. Así, atravesarla es una oportunidad única para reflexionar y conocer la cultura china.

Además, los viajeros que decidan atravesar alguna de las secciones de la Gran Muralla podrán encontrar mercados en los que adquirir recuerdos del viaje, productos de artesanía local y donde podrán degustar la cocina tradicional. Será, por tanto, un viaje repleto de historia y cultura, pero que conviene enfrentar con una buena forma física.