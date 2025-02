Entendiendo el síndrome de Asperger: una mirada a través de los ojos de un niño

La vida de los niños está llena de colores, sonidos y emociones, pero algunos viven su mundo de manera diferente. El síndrome de Asperger, dentro del espectro autista, les afecta en su forma de comunicarse y relacionarse con los demás. Imagina que eres un niño rodeado de normas y rutinas diarias que no entiendes y que parecen limitar tu libertad. Hablar con otros niños te resulta difícil, no sabes cuándo mirar a los ojos o cómo reaccionar ante una broma. Las sorpresas pueden asustarte y no siempre sabes cómo manejar las emociones. Este es el mundo de algunos niños con Asperger, que enfrentan desafíos en la interacción social.

Aunque el diagnóstico puede ser confuso, los niños con Asperger no son menos inteligentes, solo perciben el mundo de una manera única. A menudo destacan en áreas como las matemáticas, la memoria o el arte, y tienen una gran pasión por aprender. Lo que necesitan es comprensión, apoyo y aceptación. El síndrome de Asperger no es una enfermedad, sino una condición que forma parte de la neurodiversidad. Cada niño es diferente, pero todos comparten retos en las relaciones sociales y en la forma de procesar la información. Por eso, pueden necesitar más tiempo para entender las emociones o expresarse.

Una anécdota me viene a la mente, la de Joaquín, un niño con Asperger con el que tuve la suerte de trabajar cuando era PT en Primaria. Joaquín era increíble, un niño muy «atascado» en algunos aspectos, como suele suceder con muchos niños con Asperger, pero con un talento impresionante. Era un verdadero genio en matemáticas y tenía una pasión inagotable por los dinosaurios y los animales en general. Las clases con él eran únicas, cada día aprendía algo nuevo gracias a su forma tan especial de ver el mundo.

Hoy en día, a veces lo veo por la calle, y aunque ha crecido y se ha convertido en todo un hombre hecho y derecho, como dirían las abuelas, para mí siempre será ese niño de Primaria con su mirada curiosa y un amor en vivo por los números y los bichos. Días como el de hoy, en el que se tiene más presente el síndrome de Asperger, me suponen un recordatorio de lo valioso que es apoyar a estos niños, porque aunque enfrentan retos, tienen un potencial infinito que, con comprensión y cariño, puede brillar con fuerza. Gracias Joaquín por haberme enseñado tanto.

Una forma de apoyar a los niños con Asperger es a través de los cuentos. Los relatos pueden ser una herramienta maravillosa para enseñarles sobre sus propios sentimientos y ayudar a los demás a comprender mejor su manera de ver el mundo. A través de los personajes de los cuentos, los niños con Asperger pueden aprender a identificar emociones, reconocer sus propios sentimientos y practicar cómo responder a diferentes situaciones sociales.

Algunas recomendaciones para hablar sobre este tema o en general sobre la inclusión de forma accesible pueden ser:

1. Bambú, el koala, de Almudena Taboada. Bambú es un koala especial. No sabe o no puede compartir sus sentimientos. No es sordo, ni ciego ni mudo, pero le cuesta mucho relacionarse con los demás. Adaptado con pictogramas, es una herramienta que resulta tremendamente útil para trabajar las emociones con niños que aún no saben leer o con niños que tienen dificultades.

2. Por cuatro esquinitas de nada, de Jérôme Ruillier. Un Cuadradito quiere jugar en casa de sus amigos Redonditos, pero no pasa por la puerta porque la puerta es redonda como sus amigos. Un cuento sobre la amistad e inclusión ilustrado de una forma muy original, en donde de una manera visual se muestra cómo ayudar a entender cómo con pequeños gestos se pueden generar grandes cambios en las personas.

3. Te quiero (casi siempre), de Anna Llenas. Lolo y Rita son dos animales muy diferentes: Lolo es un bicho bola y Rita es una luciérnaga. Pese a todo, ambos se respetan y adaptan su comportamiento para convivir en armonía. Aunque no siempre lo tienen fácil. Porque Lolo y Rita se gustan, pero sus diferencias les irritan. Sin embargo –y por fortuna–, el amor prevalece. Porque desde el amor se aprende a respetar las peculiaridades de los demás; porque desde el amor podemos empatizar con otros, entender su manera de pensar o vivir, compartir sus inquietudes y alcanzar sus sentimientos.

Y nunca olvides que el síndrome de Asperger nos recuerda que cada ser humano es único, con una forma distinta de ver y sentir el mundo. Los niños con Asperger tienen muchas cualidades especiales, y es nuestra responsabilidad como sociedad crear un ambiente de aceptación y comprensión.