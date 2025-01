Alumnos con necesidades especiales: ¿centros ordinarios o especiales?

El sistema educativo español actual se caracteriza por atender a la diversidad del alumnado desde un modelo de inclusión educativa, pero no siempre fue así. Hemos ido pasando de un modelo de exclusión a un modelo de segregación, y más recientemente se empezó a hablar de integración hasta la actual inclusión.

El modelo de exclusión educativa se caracterizaba por la privación de oportunidades y derechos en educación, solo podían recibir enseñanza reglada aquellos alumnos capacitados para seguir el currículo, excluyendo a los que por su situación personal o social manifestaban dificultades. Más tarde, se introdujo el modelo de segregación. Este concebía que todo ser humano debería recibir educación formal, pero estableciendo una separación clara y física entre el alumnado que podía seguir el currículo ordinario del que necesitaba ayuda y modificaciones sustanciales. Más tarde, aparece el informe Warnock (1978). Este establece cambios profundos en la concepción de la educación y la diversidad. Se rechaza la existencia de grupos diferentes (entre deficientes y no deficientes), entendiendo la educación con un mismo fin para todos independientemente de las necesidades de cada uno. Nace así el modelo de integración. En la actualidad, a la idea de integración se le añade un paso más, con el nuevo modelo de inclusión. Las barreras ya no están en el alumno sino en la escuela, son las instituciones educativas las que tienen que ser flexibles para acoger a todos dentro de los centros ordinarios. Las dificultades ya no están en la persona sino en las barreras del entorno que dificultan la enseñanza. Incluso hoy hablamos de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que lo podemos entender como la materialización teórico-práctica del modelo de inclusión. Desde esta perspectiva, se necesita un currículo flexible para todo el alumnado manifieste o no necesidades educativas.

Por ello, desde los modelos psicopedagógicos actuales, los centros de educación especial solo han de dar cabida al alumnado con una afectación tan severa que requiera de especialistas y de una modificación muy sustancial del currículo. El resto del alumnado, aunque tenga necesidades educativas especiales, ha de estar matriculado en centros ordinarios para promover la inclusión. Las ventajas de este modelo es que desde la inclusión en centros ordinarios promovemos un mejor desarrollo social, reducimos la estigmatización y aumentamos las expectativas académicas y sociales, suscitando una mayor autonomía en estos alumnos.

Algunos sectores manifiestan que los centros de educación especial han de seguir existiendo y dando cabida a alumnado con distintas necesidades, argumentando que en los centros educativos ordinarios no hay recursos suficientes, ni de materiales ni de profesionales; se produce una sobrecarga en los docentes, por la burocracia que conlleva, sumado a la falta de formación, junto al argumento de que las familias tienen derecho de decidir donde escolarizar a sus hijos, y que por ello deben seguir existiendo centros especiales donde poder atender las necesidades de forma más personalizada en entornos mejor adaptados.

La solución a este problema, por ahora, pasa por mantener algunos centros de educación especial como centros de recursos y apoyo a los centros ordinarios y para albergar al alumnado con afectación tan severa que no pueda beneficiarse de la inclusión educativa. Los centros ordinarios serán los espacios comunes para el resto del alumnado.