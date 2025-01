Qué es el trastorno negativista desafiante

La diversidad es una condición humana. Dentro de este amplio abanico de situaciones, problemáticas y dificultades que todo ser humano puede experimentar desde el nacimiento hasta la vejez, encontramos los trastornos mentales. Estos pueden afectar tanto a niños como adultos. Cuando nos referimos a la población infantil, hablamos de psicopatología infantil.

La psicopatología infantil es la rama de la psicología y la psiquiatría que estudia los trastornos mentales y emocionales que afectan a los menores. Engloba una variedad de trastornos, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), los trastornos de ansiedad, los trastornos de conducta, entre otros. Dentro de estas tipologías encontramos el trastorno negativista desafiante (TND).

Los estudios epidemiológicos muestran que la incidencia del TND ha aumentado durante las últimas décadas y que surge a edades cada vez más tempranas.

Este trastorno se caracteriza por el enfado, la irritabilidad, las discusiones y la actitud desafiante hacia las normas y hacia las personas que les ponen límites. Se inicia en la infancia, manifestándose ya desde la etapa de Educación Infantil, siendo más frecuente la aparición en niños que en niñas. Este trastorno puede agravarse, evolucionando a un trastorno de conducta o un trastorno disocial, aunque no se dé en todos los casos. Estos niños se comportan de manera desafiante, provocadora, desobediente y vengativa. Suelen perder el control, enfadándose con facilidad, mostrándose desafiantes y hostiles, negándose a recibir instrucciones. Discuten con mucha facilidad con los adultos que les ponen límites, desafiando las normas y a la autoridad.

Tanto las familias de niños con TND como el profesorado que los atiende en el aula han de tener conocimientos de cómo educar a estos menores. Para los docentes se ha creado una guía que puede ayudarles en su día a día en clase. Este es el enlace a dicha guía: https://institutpsicologia.cat/es/recursos-es/guia-alumnat-desafiant-i-negativista-guia-per-a-docents.

Algunas pautas a tener en cuenta por parte del profesorado son:

Dar alternativas de conducta. Ante un mal comportamiento, el profesor puede señalar la conducta errónea proponiendo a su vez otras conductas alternativas positivas a realizar por el niño.

Estrategias de regulación emocional. El profesorado puede enseñar al alumno estrategias como contar hasta diez cuando vea que se está enfadando; respiración profunda; cambio de pensamiento hacia otro positivo o relajante.

No enfrentarse de manera directa con el alumno. El profesor es el adulto, por lo que ha de tener mano izquierda y no caer ante las interpelaciones y provocaciones del menor. Ha de ser consciente de que el alumno manifiesta conductas que se deben a un trastorno y que no son acciones en contra del profesor como tal, sino debidas a su problemática.

Contrato de conducta. Este es un contrato que se elabora junto al alumno donde se compromete a portarse bien. En el contrato quedan reflejadas las conductas a realizar por el alumno, los premios por comportarse adecuadamente y las consecuencias si incumple dicho contrato.

Los centros educativos han de estar preparados para atender a la diversidad del alumnado. Tener conocimientos sobre dicho trastorno puede ayudarles a entender mejor a los discentes para así poder brindar una respuesta educativa adecuada. Los profesores cuentan con servicios especializados como son los orientadores educativos que pueden asesorarles en este cometido.