¿Qué tal la primera semana de colegio?

Las luces del árbol de Navidad se han apagado, los regalos de los Reyes Magos ya tienen un lugar especial en nuestra habitación, y poco a poco volvemos a nuestras rutinas. ¡Sí, es hora de retomar hábitos! Ya llevamos una semana de colegio, y atrás quedan las vacaciones navideñas. Aunque esto puede resultar un poco difícil, tranquilos: hay muchas maneras de hacer que esta transición sea divertida y emocionante.

Durante las vacaciones, los horarios suelen cambiar: nos acostamos más tarde, comemos a diferentes horas y jugamos mucho más. Sin embargo, tener una rutina nos ayuda a sentirnos organizados y preparados para aprender cosas nuevas en el colegio. Volver a nuestros horarios habituales, como dormir temprano y preparar nuestras mochilas, nos da energía y motivación para comenzar el día con una sonrisa.

¿Y cómo podemos hacerlo? Puedes empezar creando un calendario divertido, donde marques los días importantes. ¿Qué tal si escribes el día de tu cumpleaños o de la primera excursión que tendrás este trimestre? Usa colores y dibujos llamativos.

También puedes preparar tus cosas con antelación: elige la ropa que llevarás, revisa tus útiles escolares y deja lista la mochila la noche anterior. Esto evitará prisas por la mañana.

Al regresar a casa, puedes crear momentos especiales. ¿Qué tal si compartes con tu familia tus aventuras en el recreo o cómo te fue en la clase de mates? También podéis planificar juntos qué hacer esa tarde. Sin duda, es muy importante buscar un ratito para jugar en casa o tal vez bajar al parque.

Y ahora vamos a los cuentos que te pueden acompañar en este regreso. Recuerda que los cuentos son grandes amigos cuando queremos aprender algo nuevo o sentirnos acompañados. Aquí te recomiendo algunos libros que podrías leer o pedir en la biblioteca:

El monstruo de colores va al colegio, de Anna Llenas. Acompaña al Monstruo de Colores en su primer día de escuela. Este cuento es perfecto para entender las emociones que podemos sentir al regresar al cole.

Un beso antes de desayunar, de Raquel Díaz Reguera. Este cuento nos recuerda la importancia del amor y los pequeños rituales que nos llenan de energía antes de empezar el día. Todas las mañanas, antes de irse a trabajar, la madre de Violeta deja un beso en su almohada, pero aquella mañana, el beso, después de besar a Violeta y dibujar alegres piruetas en su habitación, saltó por la ventana y voló, voló, voló… ¿Qué pasará con el beso?

Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis en la noche de Reyes, de Chema Heras. Un cuento divertido que nos conecta con la magia de los Reyes Magos y nos ayuda a cerrar las vacaciones con una sonrisa. «¿Los Reyes no dejan juguetes a los niños que están despiertos?», le advirtió su padre. «Entonces me voy a la cama ahora mismo», dijo Matías. ... En mitad de la noche, Matías se despertó con muchas ganas de hacer pis... Este es un atípico cuento de Navidad que muestra la particular visión de un niño sobre ese acontecimiento tan especial. La narración, llena de ingenio y humor, desvela la ingenuidad y, al mismo tiempo, la complejidad del mundo infantil. Las ilustraciones destacan por su expresividad y hacen que al leerlo se cree un momento mágico.

El gran libro de los hábitos, de María Menéndez-Ponte. Acompañar emocionalmente a los más pequeños en su día a día no es siempre una tarea fácil. A menudo, nos asaltan dudas e inseguridades, y nos puede costar encontrar las palabras, los gestos y las maneras más adecuadas de resolver situaciones concretas. Sin embargo, trabajar los hábitos y las rutinas correctamente es un paso necesario para crecer con autonomía, seguridad y felicidad.

¡Y recuerda! Volver al colegio también es una gran oportunidad para aprender cosas nuevas, reencontrarte con tus amigos y vivir aventuras inolvidables. Si tienes algún sueño o meta para este trimestre, ¡este es el momento de trabajar para cumplirlo! La clave está en dedicar tiempo a leer y estudiar, porque esos hábitos te ayudarán a conseguir buenas notas y, al mismo tiempo, a sentirte orgulloso de tus logros.

Organizar tu rutina y tener una buena actitud también hace que todo sea más fácil. ¡Y no te olvides de disfrutar del camino! Cada pequeño esfuerzo cuenta, y cuando llegue el tiempo de las vacaciones de primavera, en pleno tiempo de nazarenos, podrás disfrutar mucho más sabiendo que diste lo mejor de ti.

¡Así que ánimo y a por ello! Este trimestre está lleno de posibilidades, y con esfuerzo, aprendizaje y diversión, podrás alcanzar todo lo que te propongas.