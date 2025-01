Debate sobre aprender a leer y escribir en Infantil: solo el 1% de los niños son lectores precoces

A diferencia de lo que ocurre con comer o andar, los niños no aprenden a leer de manera natural y espontánea. «La lectura no es una habilidad innata. Es un mito pensar que las personas nacemos predispuestas al aprendizaje de la lectura, que, al igual que la escritura, son sistemas complejos», subrayan los autores del ensayo Aprender a enseñar a leer, Juan C. Ripoll, Nadina Gómez-Merino y Vicenta Ávila. En 2006, una investigación internacional concluyó que los lectores precoces (aquellos que no han recibido enseñanza formal sobre las relaciones entre grafemas y fonemas o sobre cómo decodificar lo escrito) se limitan al 1%. Los investigadores, no obstante, especifican que ese 1% de lectores precoces sí que habían recibido enseñanza informal por parte de sus padres, cuidadores o hermanos.

Las normativas educativas especifican que Infantil es simplemente una etapa en la que «se puede favorecer» una primera aproximación a la lectura. Sin embargo, la realidad es que aprender a leer con 5 años es el día a día de muchas escuelas. Los expertos destacan que esta presión para que los niños y las niñas comiencen primer curso de Primaria (6 años) sabiendo leer no parte solo de algunos colegios sino también de algunas familias. Los investigadores reconocen que se trata de una imposición que, hasta el momento y según la evidencia científica, no conlleva ningún beneficio extra de cara a conseguir la competencia lectora.

En Europa

Primero de Primaria sí debería ser el curso en el que los niños sean capaces de leer. Que lo hagan fluidamente correspondería a 2º de Primaria. En 3º comienza otro de los hitos: la comprensión lectora. Es decir, pasar de aprender a leer a aprender leyendo.

En la mayoría de países de la UE, el currículo de Infantil incluye objetivos o contenidos relacionados con la promoción de la conciencia fonológica y la percepción del lenguaje escrito. Como caso excepcional, Alemania no incluye ninguno de estos aspectos. En Finlandia, la enseñanza formal de la lectura comienza cuando el alumnado accede a Primaria, con 7 años. Sin embargo, antes de eso, muchas escuelas, en la etapa preescolar, insisten en la conciencia fonológica y la alfabetización. La actividad más común es leer al alumnado.

Jugar con las letras

Leer cuentos a los alumnos, organizar visitas a museos y otros centros culturales y jugar mucho con las letras era, precisamente, la actividad principal de Eugenia, maestra de Infantil y toda una institución en el colegio público de Madrid donde se jubiló el año pasado. Querida por los niños y sus familias, Eugenia sabía que 5 años no es la edad idónea para iniciar la enseñanza formal de la lectura sino para desplegar todas las habilidades precursoras: dividir palabras en sílabas, escuchar e interactuar con cuentos, manipular un libro para saber qué son las páginas y conocer las letras e identificarlas.

Cuando sus alumnos pasaron a 1º de Primaria, el profesor asignado al curso, joven y con poca experiencia en el aula, tuvo un encontronazo con la veterana Eugenia, a la que reprochó no «haberles metido más caña» para que supieran ya leer. «Muchas familias nos enteramos de esta disputa entre los dos docentes y nos disgustamos mucho. Adorábamos a Eugenia y su manera de trabajar con los niños. El profesor de 1º de Primaria se angustió mucho, presionó con la lectura y culpabilizó a Eugenia. Lo que no sabía este docente es que ella, en Infantil, había sentado muy bien las bases para que todos aprendieran. De hecho, lógicamente, todos terminaron aprendiendo», explica Ángeles, madre del centro.

Ángeles, cuya hija ya está en el instituto, recuerda la etapa de Infantil con mucho cariño. Todo lo contrario que una amiga suya, que optó por llevar a su hija una escuela privada donde la maestra de Infantil «presionó hasta el infinito» con la lectura formal. «Mi amiga me contaba que su hija no llegaba al nivel exigido, que se sentía incapaz de leer los libros que les mandaba cada semana para practicar en casa. Para ella fue una etapa angustiosa. No es justo».