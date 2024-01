La semana pasada dejamos a Beto con la palabra en la boca. Y es que, para recordar lo que pasó a aquellos lectores que se perdieron el último cuento, cuando Beto, el primer día de vuelta a clase, acabó de escuchar las aventuras que sus amigos habían vivido durante las vacaciones y de contar las suyas, no pudo evitar preguntar: «Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora para empezar bien el año?».

Aunque Beto había disfrutado muchísimo de sus vacaciones, que habían transcurrido sin sobresaltos, en familia y jugando a videojuegos, lo cierto es que en ningún momento había dejado de pensar en sus amigos, Hugo, Juanfra y María, y en lo que haría junto a ellos cuando volviera a clase.

Las ideas comenzaron a volar. Cada uno de los amigos, como siempre, propuso una actividad acorde a sus gustos y su personalidad. Lo complicado, como siempre, era encontrar una actividad que se ajustase a los cuatro miembros del grupo. Y es que, como ya sabrán los lectores que lleven siguiendo las peripecias de la pandilla desde el principio, aunque los cuatro se llevaban genial, hasta el punto de conformar una suerte de familia, tenían personalidades muy distintas.

María volvió a proponer, como ya había hecho otras veces antes, que fueran todos a buscar plantes e insectos al monte y que los clasificaran. En su opinión, esta actividad satisfaría tanto sus ansias de caminar por la naturaleza como el amor por el deporte de Beto, la curiosidad de Juanfra y el gusto por escribir de Hugo, que podría hacer una especie de lista de todo lo que fueran encontrando.

Para sorpresa de María, a la que siempre le negaban la posibilidad de llevar a cabo su idea, esta vez el resto del grupo se mostró de acuerdo en que lo que María proponía tenía cierto sentido y que no estaría tan mal salir a buscar insector y plantas.

Cuando ya iban a aceptar la idea de María, se le encendió la bombilla a Beto, al que incluso se le iluminó la mirada, como si fuera un dibujo animado —cuando María vio el gesto que ponía, antes de que llegara a pronunciar palabra, ya sabía que su idea de buscar plantas e insectos tendría que esperar—, y dijo: «¡Esperad! Se me ha ocurrido una idea. ¿Por qué no construimos nuestra propia base?».

Como era de esperar, no tardaron en llegar las alegaciones en contra de la idea. La más evidente, y también la más razonable, era que no hacía ni dos meses que habían construido un fuerte y entre ambas actividades no había grandes diferencias. «La diferencia es que el fuerte lo hicimos para inventarnos una historia y fue algo pasajero. Esta base la construiremos para refugiarnos y planear nuestros futuros proyectos y será para siempre». Aun así, los amigos seguían sin ver claro que la idea fuera tan distinta, y Hugo no estaba interesado en construir nada que no tuviera una historia detrás. «Está bien, nos inventaremos una historia también para el refugio».

Y así, sin gran entusiasmo, se decidió que lo siguiente que haría el grupo sería construir un refugio, o una base, en la que reunirse. Asimismo, se decidió que la idea de María sería lo próximo que harían tras construir la base del grupo, desde la que planearían las excursiones al monte que llevarían a cabo.

Cuando iban a empezar a idear la construcción del refugio sonó la sirena que ponía fin al recreo y tuvieron que volver a clase, por lo que quedaron en que durante el próximo recreo se pondrían de acuerdo para comenzar con el proyecto que les habría de llevar casi un mes completar, aunque eso ellos aún no lo sabían.