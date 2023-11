Dentro de la diversidad del alumnado que habita en las aulas de los centros educativos, encontramos un conjunto de discentes que manifiestan dificultades o trastornos del aprendizaje, lo que en atención a la diversidad se conciben como alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). Entre estos figura el alumnado con discapacidad intelectual límite.

Los alumnos con discapacidad intelectual límite son personas que manifiestan dificultades en el aprendizaje por un rendimiento cognitivo menor, dificultades en las funciones ejecutivas (memorización, atención, concentración, organización y planificación, etc.) y un déficit en la capacidad adaptativa que puede afectar a la comunicación y a sus habilidades sociales. Dentro del acuerdo científico sobre la discapacidad intelectual límite, esta dificultad queda establecida cuando se obtiene un Cociente Intelectual (CI) de entre 70 y 79 puntos, en las puntuaciones de los índices obtenidas en pruebas psicométricas y unas habilidades adaptativas menores. Así pues, la discapacidad intelectual límite se sitúa por encima de la discapacidad cognitiva y por debajo de lo que se considera inteligencia normativa. No es una enfermedad mental, sino una dificultad en el desempeño que llega a afectar al rendimiento académico y al ámbito social si no recibe una respuesta adecuada y ajustada a sus necesidades educativas.

Esta respuesta adecuada ha de ofrecerse en los centros educativos a través de los maestros y profesores que atienden al alumno y en colaboración con los servicios de orientación, las familias y la administración pública que, en primera instancia, es la que tiene que nutrir a los colegios e institutos de recursos humanos y materiales para cubrir las necesidades de todo el alumnado y por ende del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Así los centros educativos cuentan con personal especializado para dar una atención individualizada al alumnado que lo necesite. Estos profesionales son maestras en Audición y Lenguaje, maestras en Pedagogía Terapéutica, psicólogos/pedagogos, fisioterapeutas, profesores de Servicios a la Comunidad, profesorado de compensatoria, etc.

Por otro lado, todo maestro o profesor puede llevar a cabo en su aula una serie de adaptaciones del currículo para favorecer el buen rendimiento académico y de integración del alumnado con discapacidad límite. Estas actuaciones se enmarcan dentro de un Plan de Actuación Personalizado (PAP), el cual lo redacta el tutor con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado y con el asesoramiento de los servicios de orientación. En este documento aparecerán las medidas a realizar para atender a las necesidades del alumno en cuestión. Entre estas medidas destacamos aquellas que tendrán en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que necesitan apoyo y más tiempo que su grupo de referencia. Otras medidas a tener en cuenta son: ayudar al alumno en su organización y planificación de actividades, situaciones y tiempos; la participación del alumnado en programas de mejora de funciones ejecutivas y de habilidades no cognitivas; facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las tareas; dejar más tiempo para la realización de pruebas objetivas y actividades; uso de las TIC; uso de calculadora; ayudar a la realización de esquemas y organizadores gráficos para la adquisición de conocimientos, entre otras actuaciones.

Todo alumnado tiene derecho a recibir una respuesta adecuada a sus necesidades educativas.