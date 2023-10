El paradigma ideológico por excelencia, en el que se sustenta la educación, es el constructivismo. La idea central de este enfoque es que el conocimiento es construido por el alumnado, entendiendo así que cualquier tipo de conocimiento depende de la estructura interna o mental del conocedor; por ello, cada alumno lo va construyendo a través de pautas o guías que el profesor establece. El maestro es un guía o mediador entre el alumno y el conocimiento a construir. Desde esta perspectiva podemos obtener dos conclusiones: una epistemológica y otra ontológica. Desde la epistemología, el constructivismo afirma que el conocimiento no está per se, sino que la única forma de alcanzarlo es construyéndolo de manera subjetiva, no hay objetividad pues depende de los esquemas mentales de cada individuo, y ontológicamente subyace la idea de que no hay una realidad objetiva, esta no es posible pues depende por entero de las estructuras mentales del individuo, en definitiva, tanto el conocimiento como la realidad son construidos, subjetivos e individuales.

Estas conclusiones han provocado que al constructivismo se le catalogue como subjetivista, psicologicista, relativista y visto como un estímulo para el pensamiento posmoderno defensor de eslóganes como “no hay verdad, solo opiniones”. Por ello nos preguntamos si en educación es posible alejarse de esta perspectiva y poder dar cabida a otras concepciones no relativistas ni subjetivistas. Otro enfoque filosófico en educación podría venir de un nuevo realismo pedagógico. Y decimos nuevo, porque ya se estableció un realismo en pedagogía de la mano de autores clásicos como Juan Luis Vives, Montaigne y Juan Amós Comenio como adalid de este movimiento (Bernal, 2005). Este realismo se caracterizaba por resaltar la realidad del modo de aprender y de las necesidades vitales y educativas (Bernal, 2005). Así se entiende que las cosas son un en sí, independientemente de la relación que el sujeto mantenga con ellas. Las cosas son objetivas en sí mismas y pueden llegar a conocerse. Y hablamos de nuevo realismo pedagógico, pues los postulados en los que puede basarse son las ideas de los recientemente llamados realistas especulativos. Hay varias formas de designar a este elenco de profesores de filosofía, reconociéndose bajo el paraguas de términos como realismo especulativo, nuevo realismo o realismo poscontinental como lo designa el filósofo Ernesto Castro. La base de este pensamiento podemos resumirla en los siguientes argumentos: Existe una realidad independiente del sujeto. Atendiendo a algunas de las ideas de Maurizio Ferraris (2013) entendemos que la ontología (lo que hay) precede a la epistemología (lo que conocemos). Existe una realidad (existe un lo que hay) y podemos llegar a conocerla, unas veces con más acierto y otras con menos, a través de la especulación científica y filosófica, por lo que la realidad no es una construcción subjetiva sino una entidad objetiva por descubrir. Existe una realidad inemendable que choca con la arbitrariedad, una esfera real independiente de las interpretaciones. Hay un mundo externo respecto de nuestra mente, de nuestros esquemas conceptuales. El nuevo realismo parte de la ontología para culminar en epistemología. Lo que hay es real y podemos llegar a conocerlo (López, 2022). ¿Puede ser este el inicio de un cambio de paradigma en educación? ¿Hacia dónde nos conduciría metodológicamente hablando?