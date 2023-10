El lunes, nada más llegar a clase, la maestra sorprendió a Beto con la siguiente afirmación: «Ayer se celebró el Día Internacional de las Personas de Edad». Pero lo peor no fue esta afirmación, que, como decimos, pilló a Beto por sorpresa, sino la pregunta que vino inmediatamente después: «¿Qué habéis hecho vosotros últimamente con vuestros abuelos?». Casi todos sus compañeros levantaron la mano y fueron explicando qué habían hecho con sus abuelos. Casi todos, pero no Beto, que ni siquiera podía recordar cuándo fue la última vez que había pasado un rato a solas con sus alguno de sus abuelos. Intentó hacer memoria.

Es verdad que cada fin de semana comía en casa de sus abuelos maternos o paternos, pero ¿estar sentado a la misma mesa que ellos contaba? No, no lo creía. La verdad era que no había pasado tiempo con sus abuelos desde que era un renacuajo.

Mientras Beto pensaba esto, la maestra dijo: «Muy bien, chicos y chicas. Nuestros abuelos no van a estar ahí siempre y tenemos que aprovechar todo lo que podamos para compartir tiempo con ellos». Beto no necesitó escuchar nada más.

Así, al salir de clase, y aprovechando que aquel día no había actividades extraescolares, Beto se dirigió directamente a su casa y pidió a sus padres pasar la tarde con alguno de sus abuelos.

Era imposible reunirlos a todos, pero su abuelo Pedro, el padre de su madre, ya estaba jubilado e invitó a Beto a ir a jugar con él a la petanca en el parque al que acudía todos los días.

A eso de las cinco de la tarde, «con la fresca», Beto realizó su primer lanzamiento de petanca. Estaba extremadamente nervioso, pero el abuelo Pedro le puso una mano en el hombro y consiguió calmarlo. La bola quedó bastante lejos del boliche, y a lo largo de toda la tarde Beto no consiguió acercarse mucho más. Pero, lejos de enfadarse, solo se sorprendió más al ver la habilidad de su abuelo en la petanca. A pesar de los años, el abuelo parecía un jovenzuelo lanzando la bola y siempre la dejaba muy cerca del boliche. Beto no conseguía explicarse cómo podía lanzar tan bien.

Cuando acabó el juego de petanca, el abuelo invitó a Beto a un helado y le contó que era tan bueno jugando a la petanca porque lo hacía todos los días. «Nadie nace enseñado, Beto», le dijo el abuelo. Era algo que había escuchado muchas veces, pero escucharlo de labios del abuelo le impresionó. «¿Puedo venir a jugar contigo más a menudo, abuelo?», preguntó. «Claro que sí», dijo su abuelo, «cuando tú quieras».

El resto de la tarde Beto le contó a su abuelo lo que estaban aprendiendo en el colegio y lo bien que le iba en el torneo extraescolar con el equipo que compartía con sus mejores amigos, Hugo y María. El abuelo le contó a Beto que a veces se sentía un poco solo ahora que estaba jubilado y Beto le prometió que a partir de ahora pasarían más tiempo juntos.

Cuando llegó a casa, mientras cenaban, Beto le contó a sus padres lo que había estado haciendo con el abuelo y por la noche soñó que ganaba un juego de petanca.