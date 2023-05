educación digital

El uso de pantallas está muy generalizado entre los más jóvenes, según los datos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, que afirma que el 95,6% de los jóvenes utilizan las nuevas tecnologías, mientras que el 87,1% utiliza Internet.

Sin duda, en pleno siglo XXI, donde cada vez se nos empuja más a realizar de manera tecnológica tareas de todo tipo, por la celeridad y la comodidad, los jóvenes y niños se encuentran totalmente familiarizados en el ámbito tecnológico.

Esa facilidad de acceso y familiaridad con el uso de los nuevos medios les expone a una serie de riesgos sobre los que no siempre han recibido suficiente formación, y en los que es vital formar tanto a los más pequeños como los adultos de casa.

Algunos de los riesgos más comunes en el ámbito de los menores son el ‘ciberbullying’, el ‘grooming’ y el ‘sexting’, que pueden llevar a situaciones extremas ya que no es fácil evitarlos, no son infrecuentes y, aunque no se produzca agresión física por parte de los acosadores, los efectos sobre la víctima pueden ser devastadores.

Quizás la herramienta más eficaz para fomentar un uso responsable de las nuevas tecnologías y de Internet es la prevención a través de la formación, que consigue adelantarse a un problema antes de que ocurra.

No me gustaría pasar por alto la actividad que realizó el IES Menárguez Costa del municipio costero de Los Alcázares a finales del mes de abril, que consistió en el desarrollo de una Feria de la Ciberseguridad el 27 de abril en el Pabellón 13 de Octubre de Los Alcázares para clausurar el Proyecto Erasmus ‘Cybersecurity in Schools’ con diferentes actividades.

Esta Feria está encuadrada en el programa Erasmus ‘Cibersecurity in schools’ junto con otros países como Italia, Portugal, Grecia y Turquía.

En esta Feria, profesionales del ámbito educativo de la seguridad tuvieron la oportunidad de transmitir a los jóvenes y niños los riesgos que tenemos cuando navegamos por Internet, como por ejemplo hablar con desconocidos, los fraudes, o el ciberacoso, entre otros temas de interés.

La figura del Agente Tutor de Los Alcázares es vital para fomentar la cultura digital, ya que a diario acude a los centros de enseñanza del municipio para trabajar con los alumnos estos temas de candente actualidad.

Con motivo de dicha Feria se ha diseñado un juego de preguntas para los alumnos, aunque también podría ser utilizado por mayores. Os dejo el enlace aquí: https://view.genial.ly/6416ae73cba653001240da96/interactive-content-riesgos-en-la-red.