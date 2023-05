Nuestro actual sistema educativo está fuertemente impregnado por la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la intervención pedagógica. Esto significa pasar de un modelo de escuela bancario (Kaplún, 1998) en el que solo se tiene en cuenta la trasmisión de la información a un modelo de procesos, donde lo importante es diseñar experiencias de aprendizaje y ofrecer recursos al alumnado para que este vaya construyendo su propio conocimiento y estableciendo así un aprendizaje autónomo, lo que en la jerga pedagógica se denomina como «aprender a aprender».

El constructivismo se entiende como el paradigma o modelo explicativo que tiene en su foco de atención al alumnado. Este es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, desplazando así al profesor como protagonista. El discente es el responsable de su propio aprendizaje y de la construcción del conocimiento, pudiendo lograr este cometido si el aprendizaje es significativo, es decir no mecánico ni únicamente memorístico. Se postulan la interacción, tanto con el profesorado como con los compañeros, por medio del aprendizaje cooperativo y aprendizaje por descubrimiento como las herramientas fundamentales del constructivismo.

Desde una visión más filosófica, el constructivismo parte de una concepción ontológica (lo que hay), en la cual la realidad es dependiente del sujeto, es decir, cada persona vive su propia realidad, que es dependiente de sus percepciones; y de una concepción epistemológica (lo que podemos conocer) por la cual el conocimiento es construido, no está como tal ya creado a la espera de ser descubierto, sino que a través de la experiencia, la observación, vamos construyendo el conocimiento y la realidad. Por ello, tanto el constructivismo (vertiente psicológica) como el construccionismo social (vertiente social) se enmarcan dentro del pensamiento posmoderno. El pensamiento posmoderno se caracteriza por la muerte de los grandes relatos, la relativización de la verdad, el «todo vale» atravesado así por un cariz tanto nihilista como subjetivista de la realidad y del conocimiento.

El constructivismo ha sido criticado desde el realismo especulativo o por autores como Mario Bunge por su excesiva subjetividad o psicologicismo. Bunge subraya que la postura constructivista es ridícula pues los discentes no pueden descubrir los postulados científicos por sí mismos, y añade que desde esta concepción no cabe la idea de proposiciones generales, sino de interpretaciones singulares. Así, episteme (conocimiento) y doxa (opinión personal) son indistinguibles, promoviendo una relativización de la verdad. Desde la visión del realismo especulativo o nuevo realismo, sí existe una realidad independiente del sujeto. Existe «un lo que hay» y podemos llegar a conocerlo, con mayor o menor acierto, por lo que la realidad no es una construcción subjetiva sino una entidad objetiva por descubrir a través de especulaciones como son las teorías matemáticas, por ejemplo. Existe una realidad «inemendable» (Ferraris, 2012) que choca con la arbitrariedad, hay un mundo externo respecto de nuestra mente, de nuestros esquemas conceptuales. El conocimiento no es construido sino descubierto.

El paradigma constructivista tiene en el realismo filosófico un rival a combatir. ¿Podría la misma pedagogía combatir su paradigma estrella a través de un Nuevo Realismo Pedagógico? ¿Son desmontables los pilares del constructivismo? Los escépticos del pedagogismo actual pueden enfocar su crítica desde la visión de este nuevo realismo pedagógico.