La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura, la Asociación de Amigos y Amigas del Teatro Villa de Molina y la asociación AFEREM Una Educación para el Siglo XXI organizan la V Muestra de Teatro Escolar 2023, que se celebra del 3 al 31 de mayo en el Teatro Villa de Molina, con la participación de diez centros docentes.

En la muestra participan 10 centros (CEP Ntra. Sra. de la Consolación, CEIP San Miguel, CEIP Tierno Galván, CEIP Maestro Francisco Martínez Bernal, Aula Abierta IES Cañada de las Eras, Aula Abierta IES Eduardo Linares Lumeras, CEIP La Purísima, Colegio El Taller, Colegio Vistarreal y Colegio Salzillo), 32 docentes y 579 alumnos como actores y actrices, que representarán un total de 19 espectáculos para un total de 4.500 espectadores.

Los objetivos de la muestra son: crear afición al teatro entre niñas, niños y sus familias; potenciar el trabajo con las escuelas en el campo de las artes escénicas; dotar de reconocimiento y prestigio al trabajo que los diferentes centros escolares realizan en educación cultural en general y en educación teatral en particular; promocionar el teatro y el arte dramático entre las actividades escolares y de ocio del alumnado de Educación Infantil y Primaria; ofrecer a alumnos y profesores la posibilidad de representar en un espacio profesional y hacerlo para un público no vinculado a su entorno (niños y adultos de otros centros); ofrecerles, asimismo, el asesoramiento de profesionales de la escena a la hora de montar y ensayar las obras a representar.

El miércoles 3 de mayo, a las 10.00 horas, se representa Cuando llega la noche, a cargo del CEP Ntra. Sra. de la Consolación; y, a continuación, ¡Menuda princesa!, a cargo del CEIP San Miguel. A las 12.00 horas, Una de ratones, a cargo del CEP Ntra. Sra. de la Consolación; y, a continuación, Blancanieves, a cargo del Colegio El Taller.

El 10 de mayo, a las 10.00 horas, se representa The Little Red Hen, a cargo del CEP Ntra. Sra. de la Consolación; y, a continuación, El amor y la locura, a cargo del Colegio Salzillo. A las 12.00 horas, Tetumán, a cargo del CEIP Tierno Galván; y, a continuación, El misterio de las calabazas, a cargo del Colegio El Taller.

El miércoles 17 de mayo, a las 10.00 horas, se representa ¡Te pillé, Caperucita!, a cargo del CEIP Maestro Francisco Martínez Bernal; y, a continuación, El mar está malito, a cargo del Colegio Salzillo. A las 12.00 horas, The Wizard of Oz and the Duck, a cargo del CEIP Tierno Galván; y, a continuación, El reino de la fantasía, a cargo del Colegio El Taller.

El martes 23 de mayo, a las 10.00 horas, se representa La ciudad de Gaturguga, a cargo del CEIP Maestro Francisco Martínez Bernal; y, a continuación, El sonido perdido, a cargo del Colegio Vistarreal. A las 12.00 horas, Potter y el legado maldito, a cargo del Colegio El Taller.

El miércoles 31 de mayo, a las 10.00 horas, se representa El gigante, a cargo de las Aulas Abiertas IES; y, a continuación, Érase dos veces los tres cerditos, a cargo del CEIP San Miguel. A las 12.00 horas, Prometeo, el ladrón del fuego, a cargo del CEIP La Purísima; y, a continuación, Annie, a cargo del CEIP San Miguel.