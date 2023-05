Jean Piaget aseveraba que la educación significaba poder convertir al alumnado en creadores de su propio conocimiento, pero para conseguir esta misión el profesorado debe revisar su rol como docente.

Otros autores, como Ausubel, proponen el concepto de aprendizaje significativo en contraposición a la memorización y el aprendizaje mecánico y literal del material a aprender. Conseguir este tipo de aprendizaje requiere que el profesorado indague sobre cuáles son los conocimientos previos de su alumnado, para a partir de ellos ofrecer un material y recursos coherentes y útiles que les permitan interiorizar el contenido a aprender de forma significativa.

Hoy, dentro de la literatura científica, podemos distinguir dos modelos de enseñanza que moldean y perfilan el rol del profesorado. Hablamos, en primer lugar, del modelo tradicional del rol docente. Bajo esta perspectiva, el maestro ejerce un poder autoritario, su estilo comunicativo es el monólogo, está interesado únicamente en la transmisión de información y necesita que el alumnado esté en silencio, mostrándose pasivo ante el concomimiento a aprender. En un sentido contrario y para combatir la corriente mencionada, aparece el modelo moderno de enseñanza. Desde este enfoque el maestro debe ser guía y mediador entre el conocimiento y el aprendiz, ha de apostar por un modelo comunicativo horizontal donde el alumnado cobre protagonismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El maestro es un diseñador de experiencias educativas que tiene en cuenta las necesidades individuales, los ritmos y estilos de aprendizaje de sus discentes. Por ello, la actual literatura científica pedagógica insta a que dejemos atrás el rol autoritario y tradicional del profesorado para dar paso a un modelo basado en los procesos y en la comunicación bidireccional.

Ante la necesidad de estos cambios en la docencia, vamos a describir qué tipos de estilos pueden ejercer los maestros y maestras ante su grupo-clase:

Negligente. Es el maestro que no cumple con su cometido. No se ajusta a la normativa vigente y no pone en práctica unas nociones mínimas y básicas del actual conocimiento pedagógico.

Autoritario. Es el rol del profesor del modelo tradicional. Interesado en transmitir información, no preocupándose por las necesidades de sus alumnos. Explica su material y luego califica según resultados obtenidos a través de una prueba objetiva. Utiliza una estrategia directiva requiriendo silencio y pasividad por parte del alumnado. No muestra afecto ni tacto.

También encontramos el rol «dejar hacer». Este modelo de profesor es no directivo pero tampoco muestra afecto por sus alumnos. No hay normas en el aula, delegando la autoridad en los alumnos líderes.

El estilo paternalista es otro de los roles que podemos encontrar en las aulas. Este profesor muestra una gran dosis de afecto y una baja directividad. Los alumnos se convierten en hijos para él.

Quiero remarcar en este artículo la importancia del último estilo a analizar: el estilo democrático. En dicho estilo, el maestro sabe poner límites cuando es necesario y al mismo tiempo es afectuoso y atento ante las necesidades individuales de sus discentes. Promueve un clima de aula propicio para el aprendizaje cooperativo, preocupándose por dar la palabra y aceptar las decisiones adoptadas por consenso. Este es el estilo que mejores resultados obtiene tanto en rendimiento como en convivencia.