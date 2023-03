Uno de los debates de la didáctica y la metodología de la educación es intentar dilucidar si la educación ha de basarse en el esfuerzo o en lo lúdico, si aprender debe costar o por el contrario ha de ser un camino facilitado, guiado, gamificado. Veamos cómo afrontar este debate.En primer lugar, entendemos por cultura del esfuerzo, que en educación podemos inscribirla dentro de la pedagogía del esfuerzo, al proceso de pensamiento por el cual la tenacidad, la dedicación, el trabajo duro y el sacrificio forman parte imprescindible del proceso de aprendizaje, pues el ser humano progresa y se autorrealiza a través de metas que exigen entrega y perseverancia. Este concepto suele atribuirse tanto al pensamiento neoliberal como al conservador. Pero pedagogos de izquierda también empiezan a ensalzar la necesidad del esfuerzo en educación como mecanismo de superación ante una pedagogía de la ludificación que es entendida como un elemento de infantilización del alumnado, sobre todo en etapas como la Secundaria.

En contraposición a la cultura o pedagogía del esfuerzo encontramos la pedagogía de la ludificación, que podríamos asociarla a la cultura del placer. Desde este ángulo, la educación se entiende como un proceso de facilitación del aprendizaje, donde el juego y las emociones cobran protagonismo. El aprendizaje tiene que ser un camino sencillo y de descubrimiento en el que el esfuerzo y el trabajo duro son denostados por el sufrimiento que acarrean en el alumnado. Las tecnologías y las nuevas corrientes teóricas sobre el aprendizaje como el Conectivismo de Siemens abogan, de una manera más o menos explícita, por esta corriente de ludificación, pues para la corriente conectivista es menos importante memorizar la teoría que saber dónde y cómo encontrar información valiosa. La información viaja ahora en redes y nodos y lo substancial es saber dónde se encuentran las conexiones. Las bases de datos externas al sujeto contienen toda la información que necesitamos, ¿para qué gastar energía y esfuerzo en memorizar absurdamente? Así la pedagogía de la ludificación se alía a las tecnologías y a las nuevas teorías sobre el aprendizaje para reivindicar una manera de aprender que favorezca no el sacrificio, la memorización y la constancia sino el aprendizaje a través de mecanismos placenteros y emocionantes.

Como en otras dicotomías, la solución puede hallarse buscando el punto medio, aunque teniendo en cuenta la falacia de la equidistancia, pues no siempre lo ecléctico es lo acertado. En el caso de la educación, en los cursos inferiores, la ludificación es un elemento importante de aprendizaje, puesto que el desarrollo cognitivo de los menores no permite alcanzar ideas abstractas, por lo que el descubrimiento, la exploración y el juego pueden ser instrumentos de aprendizaje eficaces. En etapas posteriores, cuando el razonamiento progresa de lo inductivo a lo deductivo, dejamos progresivamente atrás el juego como instrumento central, con la finalidad de no infantilizar al alumnado, para pasar a enfatizar la necesidad del esfuerzo y el ejercicio de la memorización comprensiva.

Tanto lo lúdico como el esfuerzo son dispositivos necesarios para el aprendizaje, quizás el reto sea saber compaginarlos para que la educación no se convierta ni en un campo de entrenamiento militar, ni en una ludoteca.