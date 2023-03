el colegio pasico campillo celebra el 8 de marzo con arte

El colegio Pasico Campillo ha conmemorado el día 8 de marzo de una manera muy especial. Desde el centro se está trabajando un proyecto titulado ‘Un cole con mucho arte’.

Con este motivo y uniéndolo a esta fecha tan señalada, la que celebra el Día de la Mujer, el departamento de Inglés y Artística del centro ha llevado a cabo una exposición que ha servido para dar a conocer a grandes mujeres que tienen una enorme importancia dentro del conjunto de la historia del arte. Entre ellas encontramos a Frida Kahlo, Yayoi Kusama, Georgia O’Keeffe, Hilma af Klint y Mary Cassatt.

Los alumnos de quinto y sexto han investigado sobre sus biografías, así como sobre sus obras más importantes, para posteriormente ser capaces de representarlas y para poder exponerlas en el porche del colegio.

Por otro lado, los alumnos de tercero y cuarto de Primaria han seleccionado retratos importantes de mujeres y los han pintado, decorado y personalizado bajo el título ‘We don’t want to be only muses, we want to be the protagonists of our own stories’ (’No queremos ser solo musas, queremos ser las protagonistas de nuestras propias historias’).

Los alumnos de primero y segundo han mostrado a través de fotografías quiénes son las mujeres más importantes para ellos: sus madres, abuelas, hermanas… Con todas ellas han ido haciendo un mural enorme que han expuesto en la subida de las escaleras del centro para que todos los demás alumnos puedan verlo.

A todas estas maravillosas actividades se ha sumado la visita de la pintora lorquina Beatriz Romera, la cual ha mostrado sus trabajos y ha explicado las técnicas que utiliza.

Los alumnos le han preguntado sobre cómo llegó a ser pintora, el tiempo que le dedica, qué tipo de pintura le gusta, a quién admira... Y les ha dicho que un día vendrá a hacer un taller con los más pequeños.

Los trabajos de los alumnos han quedado expuestos en el porche del colegio para que tanto familias como otros compañeros puedan visitar este espacio y disfrutar de todo el arte y el aprendizaje que desprende.