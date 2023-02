Los seres humanos pasamos por distintas etapas evolutivas en las que la capacidad de alcanzar un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento de los demás y de la sociedad va atravesando cualitativa y cuantitativamente por varias maneras de razonar. Así, transitamos de un tipo de razonamiento transductivo y no lógico, a uno inductivo y lógico pero de carácter concreto a, finalmente, un tipo de razonamiento más elaborado, abstracto y deductivo. En el inicio de esta andadura encontramos que los más pequeños, en edades comprendidas de 3 a 4 años, van adquiriendo la capacidad no solo de entender que existen en un mundo de objetos separados de ellos mismos, sino también de que existe un otro con sus motivaciones y deseos que pueden o no coincidir con los suyos: esto se conoce como teoría de la mente.

Así pues, entendemos por teoría de la mente la capacidad humana de inferir estados mentales en uno mismo y en las demás personas con el objetivo de interpretar y predecir sus conductas. Esta capacidad se va adquiriendo entre los tres o cuatro años de edad. Pero no todos los niños alcanzan esta capacidad, hay un porcentaje de la población infantil que presentará dificultades en la adquisición de la teoría de la mente, como los niños que presentan trastorno del espectro autista. La dificultad de atribuir estados mentales en los demás promueve una serie de dificultades que repercuten en la comunicación, la socialización, las habilidades sociales y la capacidad para imaginar y anticipar la conducta de los demás, incluso de engañar o mentir, pudiendo tener una incapacidad para el engaño y al mismo tiempo poder ser engañados por otros con facilidad. A pesar de que algunas personas puedan tener limitaciones en esta área, podemos estimular la capacidad de inferir estados mentales a través de ciertas estrategias que proporcionan un estímulo positivo para alcanzar una teoría de la mente más adaptativa. Algunas de estas actividades son: Resolución de adivinanzas y enigmas. Con estas actividades entrenamos la capacidad de resolver puzles mentales. Educación emocional. A través de actuaciones que promuevan la empatía, la asertividad, la visión de las emociones en los demás, como puede ser mostrar diferentes fotografías o imágenes de rostros con diversas emociones para que el niño pueda ir reconociéndolas. Fomentar los juegos de mesa en equipo. Así el niño puede ir entendiendo y respetando las reglas del juego y los turnos. Por ejemplo, con el juego de las tres en raya, el ajedrez o el hundir la flota, el menor puede ir prediciendo qué conductas va a tener el otro para intentar ganar. Uso de role-playing. Aquí el niño selecciona un personaje y se pone en su lugar, con lo que fomentamos la capacidad de empatía hacia los demás. El deporte por equipos también ayuda a establecer y entender reglas y turnos. En definitiva, las escuelas de Educación Infantil son un lugar privilegiado para que, a través del juego y la experimentación, los más pequeños puedan ir adquiriendo la capacidad de inferir estados mentales en los demás. La familia también puede promover esta adquisición fomentando el deporte, el juego con los iguales y el uso de refranes, adivinanzas y cuentos.