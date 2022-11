Los días 29 y 30 de noviembre tendrá lugar el I Congreso para la Internacionalización Escolar de la Región de Murcia (CIERM), que se se celebrará en el Centro Social Universitario de la Universidad de Murcia.

Se trata de un congreso que nace de la necesidad de potenciar la apertura de los centros de la Región de Murcia de cara a Europa, a través de iniciativas como Erasmus+ o eTwinning, así como de una educación bilingüe de calidad.

El congreso se abrirá el martes 29 a las 16.15 de la tarde con la ponencia ‘Hacia un sistema de enseñanza bilingüe de calidad’, que estará impartida por Juan García Iborra, director general de Formación Profesional e Innovación de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, y por Xavier Gisbet da Cruz, que es el presidente de la Asociación de Enseñanza Bilingüe.

A esta primera ponencia, el mismo día, le seguirá, tras una pausa para el café, la ponencia ‘Mucho más allá de la lengua extranjera: los efectos de la enseñanza bilingüe’ a las 17.45, al frente de la cual estará Ana Halbach, que es catedrática de la Universidad de Alcalá (UAH).

Después, a las 18.30, tendrá lugar la ponencia de Antonio Ortiz Calvo, secretario del centro bilingüe CEIP Reino de Murcia, sobre la experiencia bilingüe de su centro.

La primera jornada concluirá a las 18.30 con la charla ‘Experiencia eTwinning & Clil’ a cargo de Mª Esther García Olmedo, del Servicio de Apoyo Nacional de eTwinning, y Mª Carmen Montoya Martínez, embajadora de eTwinning.

La jornada de miércoles comenzará a las 9.10 horas con la entrega de premios del concurso ‘Mi experiencia Erasmus+’ con la consejera de Educación María Isabel Campuzano Martínez.

Esta segunda jornada del Congreso continuará a las 9.45 con con ‘Oportunidades Erasmus+ para internacionalizar tu centro’, que contará con la presencia de Paula Rodríguez Bañón, técnica educativa de Programas Educativos.

A las 10.15, el reputado y reconocido lingüista, académico y autor David Crystal hablará a los asistentes sobre las «ventajas de hablar más de un idioma» (’On the perks of speaking more than one language’) en una ponencia que lleva por título ‘A bilingual world’ (’Un mundo bilingüe’).

A las 11.30, tras la pausa para el café, Mª Dolores Hurtado Quirante, directora del CEIP Ntra. Sra. d e la Fuensanta, hablará sobre la la experiencia de su centro en el programa Erasmus+.

Media hora más tarde, a las 12.00, será Alejandro Zamorano Lucas, director del IES Villa de Abarán, el encargado de contar la experiencia de su centro en el programa

A las 12.30 tendrá lugar una mesa redonda en la que participarán Juan García Iborra; Alejandro Zamorano Lucas; Rubén Escavy, director del CEIP Federico de Arce, y Mª Dolores Hurtado Quirante.

A las 13.30 se realizará una comida, a la que seguirán, a las 15.30, talleres prácticos sobre los programas europeos KA 120 y KA 121, KA 122, KA 210 Y KA 220, así como diseñar un proyecto eTwinning y sobre las claves para un Erasmus+ de éxito.

A las 18.30 se celebrará la clausura del I Congreso para la Internacionalización Escolar de la Región de Murcia.