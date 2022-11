El CEIP Nuestra Señora de Loreto en Santiago de la Ribera ha celebrado el el Día del Maestro y el Día Universal de los Derechos de la Infancia con una actividad en la que ha podido intervenir toda la comunidad educativa y en la que ha cobrado especial relevancia la actuación de la Unidad Musical de la Academia General del Aire.

Este concierto es una tradición que se remonta a muchos años atrás, pero que en cada ocasión se realiza de una manera más coordinada entre músicos y comunidad educativa, de manera que pueda integrarse en la actividad lectiva.

Concretamente, este curso el concierto ha estado relacionado con el proyecto del centro, que es La Vuelta al Mundo, por lo que las canciones interpretadas han hecho alusión a diferentes países, estilos y tradiciones.

La unidad de música, dirigida por el comandante músico José Manuel Castelló Sánchez, ha interpretado en directo diferentes obras, algunas trabajadas en el centro las semanas previas y otras amenizadas por la AMPA Ciudad del Aire.

La celebración ha contado también con una coreografía interpretada por los maestros y coordinada por la maestra de Educación Física Raquel Martínez Martínez y una actuación de flauta de los alumnos de quinto y secto curso preparada por el maestro de Música y presentador José Antonio García Pérez.

Finalmente, los alumnos de secto curso de Primaria han leído un manifiesto por los derechos de los niños, culminando con la interpretación conjunta entre la banda y los alumnos de la obra We are the World.