Una vez superada la pandemia, toca mirar hacia el futuro. ¿Cómo ve usted este y los próximos cursos, así como el papel de DIRECMUR?

No han sido años fáciles, pero toca recoger los frutos de la crisis, que ha puesto de manifiesto la importancia de crear espacios donde compartir experiencias y sumar esfuerzos. Sin duda, este es en esencia el movimiento DIRECMUR-INNOVAEDUM. Desde el inicio de la asociación no hemos parado de crecer y sumar nuevas aportaciones procedentes de los diversos puntos de la nuestra región. Actualmente DIRECMUR es el colectivo mayoritario de directivos de nuestra comunidad autónoma, y uno de los más importantes y con mayor repercusión de España. Resalto esto porque si hemos sido capaces de crecer tanto en los momentos más duros, el futuro se presenta lleno de oportunidades en la enseñanza pública de Murcia. Esto, sin duda, es gracias a al conjunto de experiencias desarrolladas por sus cientos de miembros.

En este curso de inicio de la implantación de la nueva Ley educativa (LOMLOE), ¿cómo valora su relación con la administración y el papel que desempeñan los equipos directivos de los colegios?

Una de las cosas que me gustaría remarcar es que los equipos directivos somos los representantes directos de la propia administración en los centros docentes. Nosotros somos funcionarios en el desempeño de la función directiva y debemos estar en permanente contacto con la administración educativa, independientemente de la composición de los equipos de gobierno. En cuanto a la implantación de la nueva Ley educativa en la etapa de Educación Infantil y en primer, tercer y quinto nivel de Educación Primaria, he de reconocer que siempre surgen dudas de interpretación entre los agentes del colectivo docente. Estas dudas no son más que un signo de compromiso de hacer las cosas bien por parte de los docentes de Murcia. Un ejemplo claro de esto es la reforma y nueva redacción de los documentos institucionales. En las instrucciones que recibimos a inicio de curso se indicaba que el plazo para la finalización de este trabajo concluiría el 2 de diciembre de 2022, pero recientemente se ha ampliado a raíz de una solicitud que formuló DIRECMUR al Director General de Recursos Humanos y Planificación, don Víctor Marín. Una representación de nuestra asociación trasladó al Director General, que siempre se muestra dispuesto a escuchar las inquietudes de los directivos, la necesidad de ampliar su fecha de aprobación hasta febrero de 2023, a fin de que los documentos institucionales, que son los que rigen la vida de los centros, tuvieran la mayor de las garantías de calidad y rigor con la nueva Ley. Tras exponer la situación, el Director General garantizó meditar una dilación en los plazos que ha supuesto un gran alivio para los esforzados equipos docentes de los colegios e institutos de la Región de Murcia.

Tengo entendido que DIRECMUR es más que una asociación de Equipos Directivos, que las iniciativas se desarrollan en más ámbitos de la Gestión Educativa. ¿Puede exponer algunas de ellas?

Efectivamente, somos mucho más que un grupo de equipos directivos interesados en la mejora de nuestros centros. Somos la asociación mayoritaria de la Región. Más allá de la gestión educativa, nos hemos centrado en promover la innovación educativa, especialmente en las Jornadas INNOVAEDUM. Se trata de un evento anual que ya reúne a más de dos mil personas en una actividad de formación reconocida por el CPR (entidad certificadora de la formación oficial en Murcia). Estamos preparando el próximo evento para el 18 de febrero de 2023, con mucha ilusión, pero con no menos responsabilidad, ya que el listón de satisfacción está muy alto. Como le decía, vamos más allá de la gestión, y más allá de la innovación y la formación permanente de profesorado. Desarrollamos múltiples actividades que tienen un gran impacto social: durante la pandemia se creó un programa de televisión que ayudaba a mantener la conexión del alumnado con los contenidos educativos de forma lúdica, hemos promovido la mejora de las aulas hospitalarias con una cena solidaria, se ha colaborado en la mejora y recuperación de las zonas más afectadas por la DANA, nos hemos comprometido con la integración y acogida de los refugiados desplazados de la Guerra de Ucrania, etcétera.

Dice que los docentes de Murcia son inquietos, a tenor de las cifras de las Jornadas INNOVAEDUM. ¿Puede profundizar en esa labor de promoción de la innovación y formación docente?

En realidad es difícil recordar y sería largo enumerar todas las actividades desarrolladas, aunque podemos desatacar algunas. Evidentemente, las Jornadas INNOVAEDUM son nuestra más preciada joya, pero tenemos iniciativas diversas. Por ejemplo, se han desarrollado jornadas de formación con ponentes de prestigio en el ámbito docente en todas las comarcas de nuestra Comunidad Autónoma. Recientemente hemos viajado a Portugal para desarrollar una actividad centrada en el liderazgo educativo, devolviendo la visita de los directivos portugueses en el curso anterior. Promovemos la participación en eventos como Edutech, organizado por la Fundación Integra y la Consejería de Educación, y generando diversas corrientes de innovación como Rubitek, una metodología basada en el desarrollo de las aulas del futuro. En definitiva, queremos ser el motor de esas magníficas ideas que surgen en nuestros centros educativos y pretendemos que la Consejería de Educación de Murcia se comprometa con nuestros objetivos de mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas.