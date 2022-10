Tras los diversos incidentes machistas que acontecen en nuestra sociedad, hemos de reivindicar una educación para la igualdad basada en la prevención de conductas y actitudes sexistas y en conseguir que nuestros jóvenes mantengan relaciones interpersonales saludables.

Entre los recursos disponibles en la Región de Murcia contamos con el protocolo de prevención del acoso sexual en jóvenes a través de las relaciones saludables creado conjuntamente por la Asociación ASSEX y las Direcciones Generales de Juventud y de Mujer de la CARM. En este enlace se puede descargar el protocolo de manera completamente gratuita: https://assex.es/protocolo-de-prevencion-frente-al-acoso-sexual-en-jovenes.

Otros recursos para tratar el tema de la igualdad y la coeducación son diversas asociaciones, como R-Inicia-T y MUJOMUR. Dichos colectivos, junto a la ya mencionada ASSEX, realizan talleres, cursos y ponencias sobre igualdad y prevención de violencia de género.

Para tratar este importante tema, entrevistamos a Loola Pérez, filósofa, psicóloga y sexóloga, presidenta y coordinadora de proyectos de Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia: 8 de marzo (MUJOMUR) desde el año 2015.

Para Loola la coeducación es una estrategia educativa que asegura el principio de la igualdad de género y la no discriminación por razón de sexo. Para ella es importante tratar el tema de la igualdad desde la infancia, pues, según la autora, durante la etapa infantil se pueden trabajar aspectos relacionados con los roles y los estereotipos de género, por ejemplo. De esta manera se puede promover la igualdad y el respeto entre mujeres y hombres, así como facilitar nuevos referentes, al margen de modelos normativos y tradicionales. Esto resulta muy importante en la construcción de la identidad de los menores, concluye Loola.

Con respecto a qué contenidos podríamos trabajar en el aula de Infantil, la filósofa afirma que es fundamental que el proyecto educativo del centro y el plan de acción tutorial incluyan actividades y formaciones sobre igualdad. Hay que superar el modelo ‘charla’, dar un paso más. Porque las charlas, pese a tener un objetivo de sensibilización, resultan insuficientes para desarrollar habilidades sociales y cambiar actitudes. Es importante, continúa afirmando, que el personal que hace educación no formal en los centros esté formado. En los temas de igualdad hay mucho intrusismo, es el tema de moda, pero no todo vale. No hay que perder el foco: hay que educar con pedagogía e intervenir con ética, evidencia científica y, por supuesto, compromiso social, concluye la entrevistada.

Por último nos interesamos por la asociación que preside: MUJOMUR. Loola comenta que esta es una entidad que nació en el año 2009. A través de distintos proyectos quieren prevenir situaciones que «nosotras mismas vivimos como adolescentes». Ahora mismo, desarrollan varios proyectos, por ejemplo, ‘Ni cuentos con perdices ni novelas rosas’ (sobre educación en igualdad y educación sexual para centros de educación secundaria), ‘Construyendo futuros’ (dirigido a prevenir y abordar los problemas de salud mental de la juventud tras la pandemia), ‘Aula coeducativa’ (sobre educación en igualdad para centros de educación primaria) y más recientemente, la gestión, organización y formación en Puntos Violeta. Todos los proyectos se sustentan en la evidencia científica: por ejemplo, en la perspectiva victimológica, criminológica o sexológica, afirma Loola.