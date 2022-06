La Delegación Territorial de la ONCE en Murcia, ha entregado los premios autonómicos del 38º Concurso Escolar del Grupo Social ONCE a los colegios CEIP San Félix- Cartagena, CEIP Cipriano Galea - La Ñora y Centro de estudios Severo Ochoa - Los Garres.

En esta edición han participado, por primera vez, las AMPAS de los centros, que han tenido que elaborar proyectos para promover la inclusión en su centro escolar en materia de ocio, educación, empleo y accesibilidad universal, y la ganadora absoluta en la Categoría F, dedicada a la participación familiar, ha sido la AMPA del IES Sanje de Alcantarilla, con el proyecto ‘Sanje por la inclusión’.

Fidel Molina Diaz, Jefe del Dpto. de Coordinación y Talento y Coordinador del Concurso Escolar, Teresa Lajarín Ortega, Presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia y Juan Vicente Larrosa, Concejal de Empleo, Comercio y Mercados del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, acompañados de Pedro Salinas Velázquez, Jefe del Dpto. de Juego de la Delegación Territorial de la ONCE en Murcia y Gines Aledo Guerao, Subdirector de la Direccion de Apoyo de la ONCE en Cartagena, han entregado los premios autonómicos del 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE al igual que el premio al AMPA del IES Sanje de Alcantarilla.

En esta edición han participado 2.442 escolares de 45 centros educativos de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Bajo el lema «El camino que nos hace iguales”, este histórico programa de sensibilización educativa pretende impulsar el trabajo en los valores de inclusión e igualdad desde la etapa educativa, con una propuesta pedagógicamente actual y atractiva, basada en la LOMLOE. Para ello el concurso ha contado con multitud de recursos y material didáctico para que familias, docentes y alumnado comprendan mejor la temática de este año.

En el 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE han participado un total de 151.381 estudiantes y 2.320 docentes de 1.865 centros educativos públicos, concertados y privados de nuestro país, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.

La participación de los estudiantes y docentes se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula). Los de Primaria y Educación Especial (Categorías A, B y E) han tenido que hacer un cartel que reivindique las pautas para fomentar la inclusión y la igualdad dentro de su entorno.

Por su parte, los de Secundaria, Bachillerato y FP (categorías C y D) han diseñado una pieza audiovisual de 60 segundos como máximo en la que transmitan ideas de cómo fomentar la inclusión y la igualdad en el ocio, la educación, el empleo o la accesibilidad universal.

Las aulas ganadoras en esta fase autonómica recibirán como premio una emocionante experiencia de escape room.